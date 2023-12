Javier Aguirre se siente fuerte a pesar de la mala dinámica. Preguntado por si había recibido el apoyo de los dirigentes del Mallorca en estos momentos, con un triunfo en catorce jornadas, el técnico ha sido claro. "Tengo experiencia en esto y el mejor apoyo que puedo tener es que ganemos. Los resultados mandan, no hay más. Ya puede salir quien quieras que los resultados mandan. Estamos en una zona fea, complicada y soy el primero en saberlo. Ortells -director deportivo- está todos los días conmigo, también Alfonso Díaz -CEO de Negocios- y Andy Kohlberg -máximo accionista-. No necesito que me ratifiquen. En el fútbol hemos visto que ratifican a técnicos y los echan al siguiente partido. A mí personalmente no es algo que me preocupe que venga alguien de la directiva a hablar de mi continuidad", ha subrayado en la previa del partido de este domingo ante el Alavés (14 horas/DAZN).

El preparador bermellón es consciente de que las excusas se acaban. "Es un partido importante porque todavía no hemos podido dar una alegría a nuestra gente aquí en casa. No hemos hecho bien los deberes, así que es importante. No es tangible del uno al diez el grado de importancia, pero sí que lo es para el ánimo del grupo, nos vendría bien a todos", ha subrayado. Aguirre ha agradecido que Luis García, técnico rival este domingo, dijera el viernes que el mexicano está más que capacitado para enderezar el rumbo del Mallorca y ha asegurado que sus pupilos también lo creen. "Los jugadores me demuestran su respeto día a día, y son profesionales. Yo soy el máximo responsable, no puedo achacar nada a nadie. Ellos, más allá del efecto personal que me pueda tener cada uno, me muestran el respeto a la autoridad. Entienden de esto y saben que las cosas no están yendo bien.Y en cuanto a Luis, está más que calificado para hablar del Mallorca. Le aprecio mucho, entre nosotros hay muy buen rollo y mucho respeto", ha apuntado. Sobre el duelo, al que llegan Raíllo y Jaume Costa y se mantiene la duda de Maffeo, más allá de la baja de Muriqi, Aguirre a un adversario complicado. "Juegan bien al fútbol, no es precisamente el estilo de ellos el cuerpo a cuerpo o partidos que sabes que van a ser cerrados como puede ser el Cádiz, Getafe o nosotros, porque su estilo es diferente. Tienen otra forma de jugar y creo que nos podemos adaptar a ello. Vendrán a jugar bien, con pelota y criterio. Porque así han jugado en todos los campos a los que han ido. Tienen desparpajo, confían en su forma de jugar y les ha dado resultado", ha señalado. El entrenador se muestra resignado por el rendimiento de Cyle Larin, que sigue sin haber marcado en la Liga a pesar de haber costado ocho millones de euros. "¿Si el otro día perdió la oportunidad de reivindicarse? Quizá sí, pero seguirá intentándolo, pone empeño, pero de momento no ha encontrado esa comodidad en el terreno de juego que le gustaría. Esto es de rachas, yo recuerdo goles suyos en el Valladolid que le pega horrible a la pelota, pero entra. La mira sin mirar a la portería y te la mete en la escuadra, y aquí las ha tirado fuera. Seguirá intentándolo y yo seguiré intentándolo con él porque es una apuesta importante del club. Hay que darle apoyo y respaldo, menos mal que Abdón está en un buen momento y nos está sacando las castañas del fuego", ha explicado. Aguirre ha reconocido que Van der Heyden, otro de los fichajes del verano por el que la entidad pagó 3,5 millones, "es el único que no ha tenido los minutos que debería". "No le encontré el espacio, y eso que es un chico extraordinario y profesional y, tarde o temprano, tendrá que jugar. Vino para competir en el puesto con Copete y después llegó a Nastasic, que ya le conocíamos", ha concluido.