Isabel Blokker de 'Wild Culture Magazine': «Mallorca és un lloc ideal per cercar inspiració»

D'ençà que té memòria, Isabel Blokker ha gaudit de compartir històries i de cercar tot allò que l'inspirava. De petita es dedicava a escriure articles de moda i crítiques de passarel·les que inventava i, això, ho ha accentuat durant els anys. No únicament de moda sinó amb històries creatives que l’han portada a «conèixer persones increïbles darrere cada projecte».

«Sense la comunicació no existiríem i em pareix importantíssima a l'hora de construir una marca»

Per ella, la comunicació ha format part de la seva vida des de sempre. Es considera molt expressiva, sociable, lectora i analista del seu entorn. Aquest fet, l'ha portada a indagar en diverses marques i projectes. «Sense la comunicació no existiríem i em pareix importantíssima a l'hora de construir una marca. Això i el branding són essencials per arribar a un públic objectiu», opina la jove periodista.

El món del branding l'apassiona. Aquest va més enllà d'un logotip, segons la jove: les marques han de saber qui són, quina és la seva raó de ser, que aporten al món, perquè es diferencien, tenir valors reals i una cultura. «No estic parlant de principis i lemes actuals, sinó d'una autenticitat», exposa. Blokker creu que només es construeix una marca si realment es creu en ella, «perquè és complicat destacar en un món amb tanta competència com perquè en fer-ho no sàpigues quin és el teu propòsit».

Mallorca, la seva musa

És molt estètica i harmònica. Pensa que no hi ha millor harmonia que la naturalesa i les seves arrels: «Mallorca és un lloc ideal per cercar inspiració: l'onatge, el color del mar, l'olor dels pins...», sosté la periodista. Per una part, considera que trobar una afició que et faci perdre la noció del temps és totalment necessari per tornar a connectar amb un mateix i descobrir la claredat en les idees. A ella li passa quan munta a cavall o practica el surf. Respecte a les persones que l'inspiren, anomena a l'exdirectora del Màster en Periodisme de Moda de la Universitat Pompeu Fabra, Immaculada Urrea, que sempre repetia: «No es marca si no passa pel cor». També, a Leticia García Guerrero, cap de redacció de S Moda en El País.

Un 'boom' de les xarxes sociales

Quant a la importància de les xarxes socials dins el món de la comunicació, assegura que «s'han tornat imprescindibles com a canal de difusió». «És la força dominant dins el màrqueting digital i la comunicació global de les empreses. El que passa és que existeix una saturació de continguts orgànics com de pagament pel que la creativitat del contingut i la informació que ens transmeten és vital», comenta. Destaca que el contingut ha de ser visualment atractiu i aportar informació, per això, una de les tendències que més valora és el que considera autèntic: escenes reals i quotidianes amb les quals l'usuari es senti conectat.

Considera que Mallorca compta amb molts artistes en desenvolupament que tenen un gran potencial darrere i que, a poc a poc, s'estan donant a conèixer des d'aquest racó del Mediterrani: «M'encanta Sara Regal, juga amb material reciclat i dissenya les seves peces des d'un punt de vista artesanal al mateix temps que industrial», afegeix. També aposta per l'obra de la seva gran amiga Tamara Lloyd-Cox o per la marca The Cocowear.

«Vull trobar l'equilibri entre la comunicació i la meva vena periodística»

En l'àmbit professional, té diversos projectes. Per una part, continuar treballant amb marques que cerquen canviar el món de forma memorable, que tenguin al client en el centre i cerquin crear aquelles experiències irrepetibles que quedin gravades als records: «Vull trobar l'equilibri entre la comunicació i la meva vena periodística, continuar entrevistant a persones que tenen projectes meravellosos per compartir», assenyala.

Darrere Wild Culture Magazine s'amaguen les ganes d'una periodista per cercar persones, històries, llocs que arribin a l'ànima i contar-ho a través d'un format diferent, crític, però amb un toc d'humor. És una plataforma digital on té l'oportunitat d'entrevistar figures influents en el món del cinema, la moda i el periodisme.

«La cultura brolla i està sempre viva»

Encara que molts expressen que la cultura no és lliure, na Isabel és optimista i creu que s’està en un moment de gran llibertat. Personalment, pensa que: «Som nosaltres mateixos els que ens tallam les ales, perquè les formes d'expressió són infinites i estam en un moment en què estan sorgint moltíssimes sinergies entre artistes i projectes que tenen molta visió per aportar. La cultura brolla i està sempre viva».

Blokker viu molt el present encara que amb un halo d'il·lusió i energia posada en el futur: «Vísteme despacio que tengo prisa en el sentit que en un moment tan fugaç com el que vivim en el que ens costa posar el focus d'atenció en allò que estam fent preferesc surfejar l’ona i gaudir-la», assenyada la jove periodista. A partir d'aquest mes, podeu llegir els seus articles a Idò de Diario de Mallorca.