Las mil oportunidades de Javier Aguirre a Amath

Amath Ndiaye pudo haber salido como un héroe del Cívitas Metropolitano. Minuto 83 del encuentro y el senegalés, que había entrado en el campo por Dani Rodríguez, se plantaba solo en el área tras un gran pase de Darder. Él y Oblak, como en la temporada 2021/22 le ocurrió a Kubo. Pero no acabó de la misma manera. Si el nipón marcó gol, el disparo del atacante africano ni siquiera cogió puerta.

El banquillo ya estaba fuera para celebrar el tanto del empate. Al igual que Javier Aguirre y el resto de compañeros en el campo, todos se echaron las manos a la cabeza. Porque este tipo de ocasiones, y en partidos así, no se pueden desaprovechar. Y si se falla, que sea por mérito del portero y no por demérito del atacante.

Uno de los cambios más empleados

Otra jornada más, y es complicado saber ya cuántas, Amath volvió a decepcionar. Pero por mucho que falle, el delantero sigue contando con infinitas oportunidades por parte de Javier Aguirre, que opta por él casi siempre como uno de los cambios. El propio futbolista, con sus gestos, ya da la sensación de no confiar en sí mismo, un mal indicativo.

Con lo poco que generó el Mallorca en ataque, oportunidades como la de Amath, tras una buena recuperación y transición rápida, tienen que sacarle más provecho. Todo lo que entraba el año pasado no lo hace este año, y eso explica los pobres nueve puntos que reflejan en la tabla.

445 minutos sin marcar

Y sin marcar, el Mallorca acumula ya 445 minutos sin ver puerta. Desde el gol de Dani Rodríguez ante el Valencia (1-1) en el minuto 4 del partido, el conjunto bermellón se ha quedado sin anotar ante la Real Sociedad (1-0), el Getafe (0-0), el Betis (1-0) y el Atlético de Madrid.

A los rojillos les cuesta un mundo llegar al área rival, y cuando lo hacen no tienen ocasiones claras. Muriqi no estará en los próximos partidos y Larin sigue peleado con el gol. Por suerte, no queda tiempo para lamentaciones. El miércoles ante el Cádiz (21 horas) tienen la oportunidad de ganar y meter distancia con el descenso aprovechando que tienen una jornada menos.