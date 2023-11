Sergio González, entrenador del Cádiz CF, no tiene pelos en la lengua. Ejerce como portavoz del club gaditano en muchas ocasiones y este lunes, tras la derrota ante el Getafe, se sinceró al ser oficial ya el aplazamiento del partido ante el RCD Mallorca que debía disputarse este domingo día 12 a las 14 horas en Son Moix.

"Lo que me preocupa es conseguir la primera victoria. Estamos fuera del descenso pero estamos en números de descenso. Sé que con una victoria el equipo recuperará la confianza y en eso tenemos que centrarnos. Va a ser una cosa fuerte, veinte días de penitencia hasta el próximo partido y tenemos que fustigarnos, ser autocríticos, reflexionar y esto quizá nos venga hasta bien", manifestó.

"Llevamos el camión lleno de mierda y necesitamos una victoria para sacar la manguera y limpiarlo. El gol no se puede producir con un error de marca. No hemos sabido reaccionar y usar esa última arma en los diez últimos minutos", declaró Sergio, que reconoció que necesitan urgentemente un triunfo para frenar la racha de ocho partidos ligueros sin ganar", añadió el técnico del Cádiz.

El Cádiz, que jugó desde los 43 minutos con uno más ante el Getafe tras la expulsión de Djené Dakonam, perdió en el Coliseum con un gol de Borja Mayoral a los 75. "Me voy con rabia, con cabreo, porque esto era una oportunidad muy buena para no perder e incluso ganar. El Getafe ha minimizado al Cádiz con uno menos y somos gilipollas. No nos podía pasar lo del balón parado y ha pasado. Ahora vamos a ir de la mano a pasar estos veinte días hasta el siguiente partido", concluyó.

Dos posibles fechas

El encuentro entre el RCD Mallorca y el Cádiz CF, correspondiente a la jornada 13 del campeonato de Liga, se disputará el 29 de noviembre (después del partido ante el Atlético de Madrid y antes de recibir al Alavés) o el 13 de diciembre (después de recibir al Sevilla y antes de visitar al Almería), ya que ninguno de los dos equipos disputa competición europea. Sea como sea, el partido debe celebrarse antes del final de la primera vuelta