Ya es oficial. El partido entre el RCD Mallorca y el Cádiz, que debía jugarse este domingo día 12 en Son Moix, se aplaza. La juega de competición de la RFEF ha aceptado la solicitud conjunta del club bermellón y LaLiga de modificar la fecha del encuentro al coincidir con la disputa del Israel-Kosovo y la convocatoria de Vedat Muriqi.

El cambio de fechas FIFA, provocado por el conflicto bélico en Israel y Palestina, condujo a que el encuentro entre ambas selecciones no se disputase, siendo la fecha elegida el 12 de noviembre, cuando el Mallorca debía recibir en Son Moix al Cádiz, en un encuentro programado para las 14 horas.

El 4 de noviembre, el Director de Competiciones de la Liga Nacional de Fútbol Profesional (LNFP) remitió un escrito a la Jueza de Competiciones Profesionales de la RFEF solicitando el aplazamiento del encuentro RCD Mallorca-Cádiz CF.

Defender la "integridad de la competición"

Carmen Pérez González, jueza de competiciones profesionales, señala las causas por las que acepta la solicitud de aplazamiento, siendo una de ellas la de mantener la integridad de la competición. "El hecho de que uno de los equipos afectados, el RCD Mallorca, no disponga de todos sus jugadores pone en entredicho, de modo grave, la integridad de la competición, puesto que la participación de los jugadores afectados en el encuentro cuyo aplazamiento de solicita se hace imposible teniendo en cuenta la coincidencia de fechas ya explicada. Esa imposibilidad mermaría “su capacidad competitiva” por una razón sobrevenida y que no les resulta imputable. No se trataría, en definitiva, de una causa de fuerza mayor, sino de una situación generada por la obligación de cumplir con una modificación sobrevenida del calendario inicialmente aprobado", apunta.

Dos posibles fechas

El encuentro, correspondiente a la jornada 13 del campeonato de Liga, podría disputarse el 29 de noviembre (después del partido ante el Atlético de Madrid y antes de recibir al Alavés) o el 13 de diciembre (después de recibir al Sevilla y antes de visitar al Almería), ya que ninguno de los dos equipos disputa competición europea. Sea como sea, el partido debe celebrarse antes del final de la primera vuelta. "El hecho de que ni el Cádiz CF ni el RCD Mallorca participan en competiciones europeas facilita la fijación de la nueva fecha en la que deba disputarse el encuentro, si resulta aplazado. El escrito de solicitud apunta al miércoles 29 de noviembre o al miércoles 13 de diciembre como posibles fechas en este sentido. Ambas fechas coinciden con la disputa de la Champions League y no afectarían, por tanto, a ninguno de los equipos", señala Carmen Pérez González en el escrito.

Tanto el Mallorca como el Cádiz han aceptado el aplazamiento del encuentro, señala, a pesar de las críticas ayer del entrenador del conjunto gaditano Sergio González, que se quejó de que su equipo se había quedado "fuera" de las conversaciones, ya que la idea inicial del club bermellón era adelantar el encuentro a este viernes, jugando este lunes el conjunto andaluz un partido de Liga.

21 días sin jugar

El aplazamiento del encuentro, que ha levantado todo tipo de reacciones entre los aficionados, deja una tesitura muy complicada para el Mallorca. La mala situación en Liga, con solo 9 puntos de 36, unida a la última derrota ante el Betis, deja los de Javier Aguirre con 21 días por delante sin jugar, ya que no será hasta el 25 de noviembre cuando visiten el Wanda Metropolitano para medirse al Atlético de Madrid. Tres semanas de inactividad en la competición en un momento muy delicado para el equipo.