El Mallorca-Cádiz de la jornada 13 de Primera División no se jugará el próximo 12 de noviembre, si la Jueza de Competición de la Federación Española de Fútbol (RFEF) da su visto bueno. El club bermellón ha solicitado el aplazamiento del partido y LaLiga ha dado su visto bueno, ya que el Mallorca no podrá contar con Vedat Muriqi, jugador que es un fijo en el once de Javier Aguirre, como se espera que sea hoy ante el Betis. El organismo presidido por Javier Tebas ya ha solicitado el aplazamiento a la RFEF y está a la espera de la confirmación.

La razón de la ausencia de Muriqi es debido a que ese día se jugará el Kosovo-Israel, que se ha fijado para esa fecha después de que fuera suspendido en su momento por el conflicto de Palestina. Es el mismo caso que el israelí Weissmann, pero el Granada no ha solicitado la suspensión del partido, según ha informado ‘Relevo.com’. Cabe recordar que en estos caso los clubes están obligados a ceder a sus jugadores a las selecciones. Horario y dónde ver el Betis-Mallorca Ahora queda el problema de encontrar una fecha para el Mallorca-Cádiz en un calendario de fútbol ya de por sí apretado. El conjunto bermellón estará de esta forma unos 15 días sin jugar, ya que el siguente fin de semana (18-19 noviembre) no hay Liga. El siguiente partido será el sábado 25 noviembre, en casa del Atlético de Madrid (21:00 horas). Podría jugarse el 29 de noviembre La fecha que se maneja en estos momentos es la del 29 de noviembre, que coincide con la quinta jornada de la fase de grupos de la Champions League, con lo que el Mallorca disputará dos partidos en 5 días después de estar dos semanas sin competir. Nota oficial de LaLiga Nota Informativa SAB 04.11.2023 LALIGA, una vez informados los clubes afectados, ha solicitado a la Jueza de Competición de la RFEF el aplazamiento del partido RCD Mallorca-Cádiz CF de la Jornada 13, inicialmente previsto para el domingo 12 de noviembre, como consecuencia de la ampliación del período internacional de selecciones establecido de forma unilateral por parte de FIFA. Como ya ocurriera en 2021 con el período internacional para selecciones CONMEBOL, la FIFA, de forma unilateral y sin ningún acuerdo previo con las competiciones domésticas, ha decidido ampliar en tres días el período internacional para los jugadores de las selecciones de Israel y Kosovo, quienes deben recuperar su partido aplazado en octubre. Dicho período estaba inicialmente establecido del 13 de noviembre al 22 del mismo y ahora se ha visto ampliado del 10 al 12 de noviembre para los jugadores de estas dos selecciones coincidiendo con la Jornada 13 de LALIGA EA SPORTS. El RCD Mallorca ha recibido notificación de convocatoria definitiva de su jugador Vedat Muriqi para disputar el encuentro Kosovo-Israel, lo que afecta al partido RCD Mallorca-Cádiz CF. Por todo ello, al igual que se hizo en 2021 con la ampliación de la ventana para las selecciones de CONMBEOL, tras hablar con los clubs afectados y con el objetivo de intentar disminuir el impacto de esta situación en la competición, LALIGA ha solicitado en el día de hoy a la Jueza de Competición de la RFEF el aplazamiento del encuentro RCD Mallorca-Cádiz, en una fecha aún por determinar. LALIGA lamenta que, una vez más, FIFA tome este tipo de decisiones sobre el calendario sin contar ni acordar con las competiciones domésticas. LALIGA, informados los clubes afectados, ha solicitado a la Jueza de Competición de la RFEF el aplazamiento del partido RCD Mallorca-Cádiz CF de la Jornada 13, inicialmente previsto para el domingo 12 de noviembre.@RCD_Mallorca l @Cadiz_CF



Nota 👉 https://t.co/kivx7oJbFa pic.twitter.com/t6HepfO8Sh — LALIGA Corporativo (@LaLigaCorp) November 4, 2023