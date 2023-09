Sergi Darder: «No me gustaría que la gente confundiese las cosas, no soy el mismo perfil que Kang In Lee»

Lleva casi un mes aquí. ¿Qué tal la vuelta a casa?

Creo que aún no soy del todo consciente. Volver aquí significa reencontrarte con todo lo que quieres: familia, amigos, niños… Lo he hablado con Abdón, él me lo ha hecho muy fácil. A los 3-4 días ya parecía que llevaba un año. Ha sido una adaptación casi como si no hubiese habido un cambio.

Ha visto al Real Mallorca caer a Segunda B, competir con él en Segunda y ascender con él a Primera. ¿Se lo imaginaba así?

Sí porque me lo habían contado. Muchas veces te venden lo bueno y no lo malo. He tenido gente muy humilde, gente que no te quiere vender la moto con tonterías y que te dice la verdad de las cosas. Sabía dónde venía y todo es muy positivo. Me ha sorprendido todo para bien. He visto un club grande con los pies en el suelo y sembrando piedras muy fuertes que en el futuro se han de hacer notar.

¿Qué fue lo que le convenció para venir al Mallorca?

Siempre he dicho que si no podía acabar mi carrera en el Espanyol siempre tenía la esperanza de poder volver a casa. Es verdad que dentro de mi cabeza siempre pensaba que sería más tarde. Yo estaba instalado en un sitio, el Mallorca no tenía la estabilidad futbolística que te podía hacer pensar que volvería pronto y cuando ves que se está haciendo un proyecto a medio-largo plazo para crecer creo que era el momento ideal.

¿Ser el fichaje más caro de la historia del club es una presión añadida?

No, ni mucho menos. Si esto me lo preguntas con veinte años te podría decir que sí que pesa un poco. Estoy en mi mejor momento, no solo futbolístico, sino también mental, que siempre ha sido un poco la cuenta pendiente de mi carrera. Ahora las cosas me afectan muy poco. Soy consciente de dónde he venido y de que no basta ser un jugador más, que quiero ser un jugador importante en el Mallorca no solo este año sino muchas temporadas.