"No creo que el equipo haya merecido más". Estas han sido las primeras palabras de Javier Aguirre en la rueda de prensa posterior al empate (1-1) del Real Mallorca en Las Palmas. El técnico ha valorado positivamente la reacción del equipo en la segunda mitad con la entrada de Darder y Raíllo. “El hecho de ir perdiendo me hacía pensar que necesitábamos gente que no se asustara y con experiencia”, ha dicho.

El entrenador bermellón ha explicado que Darder ha sabido tener el control del partido cuando ha entrado en la segunda mitad a pesar de no haber entrenado con sus nuevos compañeros. «Sergi llega ayer y se sube al bus, y, a juzgar por el resultado, no estuvo mal”. También ha declarado que con este tipo de jugadores, es sencillo complementarse bien. “Lo fácil es entenderse con Darder. Salió al campo por fuera, no le quemaba la pelota, y luego lo cambiamos al doble pivote y se desempeñó muy bien. Le dejas suelto y con cuatro cosas el jugador ya sabe lo que quieres», ha expresado.

Aguirre ha confesado que se esperaba este tipo de partido. “Sí me esperaba este Las Palmas. Francisco Javier ha sabido plasmar su idea, cada equipo con su estilo pero, al final el resultado es lo que manda, les deseo lo mejor en su regreso a Primera, ha sido un buen ambiente", ha expuesto.

“Aunque no he podido verlos repetidos, creo que los dos penaltis han sido claros" Aguirre

Sobre su equipo, Aguirre ha defendido que le ha satisfecho más los 90 minutos que la segunda mitad y ha apostado por mantener la defensa de cinco en el futuro, a pesar del buen resultado de haber cambiado a la de cuatro. “A mí me ha gustado más el Mallorca en los 90 minutos, no sólo en la segunda mitad. A mí me gusta que el equipo gane y con la defensa de cinco, el año pasado, hicimos 50 puntos. Hoy con cuatro atrás sólo hemos conseguido un punto», argumentó el mexicano.

Por otra parte, Aguirre ha vuelto a lamentar el estado físico de Larin: «Es un pena porque el chaval lo intenta. Ha estado 30 días sin hacer nada en su país y eso se nota. Espero que cuanto antes pueda coger el ritmo de los demás". Además, el técnico ha verbalizado que, salvo alguna baja, la plantilla está cerrada. “Considero que no necesito nada más, estamos bien con Darder, si algo pasa, siempre tienes esos nervios de que te quiten jugadores pero esperemos que no haya sopresas y que el 31 de agosto estén todos aquí”, ha aclarado.

En cuanto a los penaltis, el 'Vasco' ha sido franco. “Aunque no he podido verlos repetidos creo que los dos penaltis han sido claros. A mí me encanta el VAR. Siempre he dicho que con esto el fútbol es mucho más justo. A mí me gusta arbitrar en los entrenamientos y no me gusta que los jugadores mientan", ha señalado. Aguirre ha restado importancia al error de Muriqi desde los once metros. «Es verdad que si hubiéramos metido el penalti podríamos haber ganado, o no. Es parte del juego", ha aclarado.

Para terminar, ha reiterado cuál es la prioridad del equipo. “Nuestro objetivo es la permanencia y hasta que no lo consigamos puedo poner defensa de cuatro, de cinco y hasta de once”, ha bromeado para finalizar.