Con un regusto amargo, el Real Mallorca se ha estrenado con un punto a domicilio en la Liga 2023/24 ante Las Palmas. Agridulce porque la segunda parte bermellona, con los nuevos como Samú Costa o Sergi Darder en el campo, ha sido de color rojinegro y el empate ha sabido a poco tras una primera para olvidar. Raíllo, a pase del artanenc, ha logrado el empate de cabeza en un encuentro marcado por los dos penaltis en la primera mitad. Uno lo ha transformado Viera, el otro lo ha enviado al larguero Muriqi. Cuarenta y cinco minutos que permiten ser optimistas de cara a lo que viene.

Porque se han visto dos Mallorcas. Uno plan, aburrido y a merced de Las Palmas, con muchos problemas para trenzar jugadas y salir de su propio campo. Y otro dominador, acosador en área rival y con mucho peligro.

El Mallorca de la primera parte no le ha gustado a nadie. Al primero, a Javier Aguirre, de ahí que pusiera a calentar a Sergi Darder en el minuto 40. Demasiado atrás, sin apenas oler el balón y cuando lo tenía, perdiéndolo en pocos segundos. Un plan de partido que se ha visto miles de veces, pero que necesita de mayor velocidad en las transiciones y precisión tras recuperar.

Los bermellones han salido al campo con excesivo respeto hacia Las Palmas. El conjunto amarillo, bajo el mando de Jonathan Viera, tocaba y tocaba sin generar demasiado, con la defensa del Mallorca plantada atrás, recurriendo al pelotazo en largo al tener la pelota. Un ritmo cansino de encuentro que ha hecho de los primeros minutos un bodrio para el espectador.

Y a pesar de que la posesión era exclusivamente de los locales, la primera ocasión del partido ha sido de Dani Rodríguez. Una pelea de Maffeo ha acabado con el balón en Muriqi, que se la ha cedido atrás al gallego que con intención, la ha colocado al palo largo de Vallés, topándose con el palo. Desgraciadamente, no ha sido la última vez que un poste ha amargado a los bermellones.

Y en el minuto 26 Copete, con un penalti tan inocente como evitable, ha mandado a García Verdura al monitor para que comprobase su pisotón sobre Sandro. Viera, con toda la tranquilidad del mundo, ha fusilado a Rajkovic. Con menos que nada el Mallorca comenzana la Liga 2023/24 por detrás en el marcador.

Tras el tanto local, con un Aguirre desesperado en la banda, el Mallorca se ha soltado ligeramente más en ataque, en especial buscando las incorporaciones de Maffeo. Menos no podían hacer, todo sea dicho. Pero ha sido por el otro costado, en la única subida de Jaume Costa, cuando han tenido el empate. Un centro suyo lo ha dejado de cara Muriqi a Dani. Su remate en semifallo se ha estrellado en Amath, que al ir a recuperarlo, ha recibido un pisotón de Kirian (otro penalti innecesario) y penalti para el Mallorca.

El kosovar, normalmente un seguro, la ha estrellado en el larguero desde los once metros y tras recoger su propio rechace la ha enviado fuera. La suerte, que en estas acciones sí se entrena, no ha sonreído a los bermellones. Un gol anulado a Amath por fuera de juego ha puesto el sello a una primera mitad muy floja en términos generales.

Javier Aguirre no estaba para bromas y la segunda parte arrancaba ya con Raíllo por Copete y Sergi Darder por Gio González sobre el campo. Ni un entreno ha hecho el artanenc con el grupo y ya le tocaba debutar. Adiós a la defensa de cinco y, sobre el papel, un plan más ofensivo. No quedaba otra.

Y no empezaba mal la cosa tras una triangulación entre el propio Darder, Muriqi y Morlanes, cuyo disparo tras una jugada rápido lo ha repelido Vallés. En pocos minutos se ha visto que el nuevo '10' bermellón sabe qué hacer con el balón en los pies. Eran los mejores minutos con diferencia de los bermellones con el partido, con un Las Palmas que no esperaba la reacción visitante. Y dos nuevos más no tardaban en entran, con Larin y Samú Costa entrando en el 59. Prácticamente todo lo que tenía Aguirre en el banco lo metía en el campo.

Dani, con la izquierda y desde el vértice del área a punto estaba de lograr el empate. El ambiente en el Gran Canaria era de que el Mallorca ahora era dueño del partido y tenía maniatado a Las Palmas. Ahora sí que era injusto que los de Aguirre fuesen por detrás en el marcador. Y Raíllo y Darder se han encargado de corregirlo. Saque de esquina botado por el artanenc y remate impecable de cabeza del capitán. Una nueva sociedad ha nacido en el Gran Canaria.

Sandro, con un remate desviado, hacía despertar a Las Palmas, que no había comparecido en la segunda mitad. Javi Llabrés, que se ha ganado a pulso un hueco en el primer equipo durante la pretemporada, era el último cambio de Aguirre, aunque toda la intención de ir a por el segundo se apagaba viendo que el reloj se acercaba al noventa.

Finalmente, el marcador no se ha movido, pese a una ocasión clarísima de Muriqi con la cabeza, y el Mallorca estrena la temporada con un empate a domicilio. Un día en el que Darder ha demostrado por qué se le ha fichado.