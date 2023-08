Baba-Samú Costa, una operación relámpago cerrada entre el Real Mallorca y el Almería

Samú Costa a Mallorca e Iddrisu Baba a Almería. En una operación que se ha fraguado en los últimos días y que se espera que se haga oficial este jueves, el Real Mallorca ha atado al centrocampista portugués para reforzar la sala de máquinas del equipo y abonará tres millones de euros en una negociación en la que el ghanés ha servido para abaratar el coste de la contratación. El director deportivo Pablo Ortells se ha aprovechado de que los andaluces, dirigidos por exbermellón Vicente Moreno, pretendían a Baba para que el precio del internacional luso no fuera demasiado alto.

El africano finalizaba contrato en 2024 y en la planta noble de Son Moix no querían que se repitiera la situación de Galarreta, que después de no haber querido renovar, se marchó con la carta de libertad bajo el brazo sin que el club ingresara nada. De hecho, en la noche de este miércoles el africano abandonó la isla en dirección Almería y se espera que Samú Costa haga el camino a la inversa.

La fórmula para afrontar el fichaje será con el pago de unos tres millones de euros más Baba. Pese a que en principio la marcha del ‘12’ bermellón’ no estaba contemplada por la secretaría técnica, la llegada de Omar Mascarell y la casi segura de Sergi Darder bloquean el panorama en el once para el ghanés. Durante este verano, tan solo el Granada, recién ascendido, había mostrado cierto interés en hacerse con sus servicios, aunque no fue más allá de un simple sondeo.

La importancia de Baba en el esquema de Javier Aguirre se redujo mucho ya el curso pasado. Su irregularidad, alternando grandes partidos en defensa y otros a bajo nivel, no han acabado de agradar al cuerpo técnico. Además, el hecho de que el Leganés posea el 50% de los derechos del jugador provocaba que en una hipotética venta la mitad del importa fuera para las arcas de los pepineros.

Por su parte, Costa, de 22 años, es un viejo deseo de Pablo Ortells, El director del fútbol del Mallorca hace tiempo que sigue su evolución y ya en el pasado mercado invernal intentó acometer su fichaje, pero las altas exigencias económicas del Almería frenaron la operación. En su lugar, acabaría llegando a la isla Manu Morlanes.

Precisamente el mediocentro maño conoce de primera mano al portugués, ya que juntos defendieron los colores del conjunto indálico en la campaña 2020/21, siendo el centro del campo titular del Almería que compitió de tú a tú con el Mallorca y el Espanyol por lograr una de los plazas de ascenso directo a Primera División.

Para Baba, fichar por el Almería supone reencontrarse con Vicente Moreno, el entrenador que más jugo le ha sacado en su carrera. Su eliminatoria contra el Deportivo en la final por el ascenso le dio la vitola de titular y fue ese curso efímero en Primera, con el de Massanassa, el que le situó en el escaparate.

Sin embargo, su evolución desde entonces no ha sido la esperada por la dirección deportiva y parece haberse atascado, algo que también opinan de Samú Costa en Almería. Con este intercambio, que todo apunta a que será oficial este jueves, ambos clubes se refuerzan con jugadores necesarios y que tendrán un rol importante en sus nuevos equipos. Para el Mallorca, con el fichaje del artanenc Sergi Darder muy encarrilado, la opción de Samú Costa dará por cerrado el capítulo de entradas en el centro del campo.