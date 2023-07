Jaume Costa está encantado con el nivel que está mostrando el Real Mallorca en lo que se lleva de pretemporada, pero reconoce que el equipo debe reforzarse. “Tenemos a mucha gente para suplir a jugadores, a dos por puesto, aunque faltan fichajes que hagan subir el nivel de la plantilla. Los que estamos aquí tenemos que darlo todo por el equipo e igualar lo del año pasado, que fue muy bueno”, reconoce.

El lateral izquierdo avisa que será muy difícil repetir la novena posición del curso anterior: “Es muy complicado igualar lo del año pasado porque fue prácticamente perfecto y hemos perdido a jugadores muy importantes, pero va a venir gente que va a igualar o a sumar más de lo que ya tenemos en la plantilla”.

El valenciano, uno de los pesos pesados del grupo, asegura que el hecho de que el técnico Javier Aguirre siga en Son Moix facilita el trabajo de inicio de curso. “La valoración de lo que llevamos de pretemporada es positiva. El equipo sabe a lo que juega y ya tenemos la experiencia de estar casi un año y medio con el míster, ya que nos implanta su metodología de su trabajo y sus mecanismos. Al final cuando cambias de entrenador te tienes que adaptar a su filosofía, es algo complicado y difícil y requiere de un tiempo bastante amplio. Nosotros hemos cambiado a dos o tres jugadores del año pasado y todos sabemos lo que quiere el entrenador y lo que nos exige dentro del campo”, reflexiona.

Costa, uno de los más destacados en el partido del viernes ante el Köln en Salzburgo (1-1), se felicita por el trabajo realizado durante los nueve días que han estado en Austria. “El ‘stage’ ha sido muy bueno, con muchas comodidades, con un buen campo de entrenamiento y buena programación de partidos”, subraya.

El zurdo destaca que Omar Mascarell, Toni Lato y Siebe Van der Heyden, los únicos fichajes hasta el momento, están cómodos con sus nuevos compañeros: “Los nuevos se están adaptando muy bien al grupo, tienen suerte porque somos un grupo muy bueno para adaptarse lo antes posible. Las sensaciones son positivas”.

Precisamente tuvo palabras cariñosas hacia Lato, al que ya trató en su etapa en el Valencia y con el que competirá por la titularidad. “Le conozco desde hace muchos años, a mi edad lo que me toca es intentar ayudar a los chavales jóvenes para que puedan tener una carrera igual o mejor que la mía. Me considero un privilegiado de haber tenido esta carrera y de seguir compitiendo en Primera División con 35 años, que no es fácil. Voy a ayudarle lo máximo posible porque es en beneficio del equipo y sabe que me va a tener para lo que sea”, afirma.

Costa, además, reitera que tiene energía para seguir al máximo nivel otro curso más: “Me siento bien, me siento fuerte, es verdad que pasan los años y cada vez es más complicado, pero intentaré que el cuerpo aguante el máximo posible y gracias a Dios”.