El Mallorca ha anunciado este martes la cesión con opción de compra obligatoria, que será de cuatro millones de euros, de Manu Morlanes, que hasta ahora militaba en el Villarreal. El mediocentro, que en junio firmará por cinco temporadas siempre que los bermellones se mantengan en Primera División, se pondrá a las órdenes de Javier Aguirre para el partido de este domingo ante el Real Madrid, fijado a las 14 horas. El aragonés, que acaba de cumplir 24 años, ha firmado este mediodía su contrato en Son Moix con el presidente Andy Kohlberg; el CEO de Negocios, Alfonso Díaz y el director deportivo, Pablo Ortells. El futbolista ha mostrado su satisfacción tras haber firmado su nuevo contrato con el Mallorca. "Estoy muy contento, muy feliz de llegar a un proyecto tan ilusionante como este. Vengo para ayudar al club a crecer, a aportar mi granito de arena para cumplir los objetivos y, personalmente, a seguir creciendo como futbolista y poder dar lo mejor de mí", ha comentado en declaraciones facilitadas por la entidad.

Morlanes se ha enfrentado al Mallorca en varias ocasiones. "He venido aquí como visitante y he podido ver cómo vive aquí el fútbol la gente. Es una afición muy intensa y que anima mucho al equipo. Estoy contando los días para vestir la camiseta como local", ha señalado. El centrocampista tendrá un buen apoyo en sus primeros días en la isla porque coincidió en el Villarreal con Jaume Costa. "Conozco a Jaume de hace varios años, es un tío con un carácter muy amigable y que seguro que me ayuda en este periodo de adaptación", ha resaltado.

El centrocampista, natural de Zaragoza, quiere tener más protagonismo que en La Cerámica, donde era el suplente de Parejo. El Almería es otro de los clubes que pujaba por el futbolista, pero el gran interés del Mallorca convenció al jugador y a los dirigentes de la entidad amarilla, que mantienen una gran relación con Ortells.

Morlanes, que este curso ha jugado catorce partidos, cuatro en la Liga, cuatro en la Copa del Rey y seis en la Conference League, es un centrocampista creativo, con llegada al área, y que debe aumentar el nivel de una posición en la que el Mallorca cuenta con Galarreta como único indiscutible. Formado en la cantera del Villarreal, su debut con el primer equipo llegó muy pronto, en la temporada 2017-18, cuando tan solo tenía 18 años. Fue en un encuentro de Europa League ante el Maccabi Tel Aviv. Tras dos años de progresión en el primer equipo amarillo, salió cedido al Almería, en Segunda División, donde cuajó un año espectacular, disputando 38 partidos oficiales, y luchando con el Mallorca por el ascenso a Primera. La temporada pasada estuvo cedido en el Espanyol, en Primera, y jugó un total de 30 partidos oficiales.

Es el tercer fichaje en este mercado invernal, que se cierra este martes, tras el del central Hadzikadunic y el lateral zurdo Augustinsson. Se han marchado Russo -Ludogorets-, Lago -Málaga-, Cufré -New York City- y Javi Llabrés -cedido al Mirandés-.