El Mallorca acaba de hacer oficial la llegada de Ludwig Augustinsson (Estocolmo, Suecia, 1994). El club bermellón y el Sevilla han acordado la cesión hasta final de temporada del defensa sueco, quien llega para suplir la baja de Cufré. El futbolista aterrizó en el Sevilla en la temporada 2021-2022, traspasado del Werder Bremen de la Bundesliga. En Sevilla disputó un total de 27 encuentros oficiales, 19 de Liga Santander, 3 de Liga de Campeones, 2 de Europa League y 3 de Copa del Rey. Esta temporada estaba cedido en el Aston Villa de la Premier League.

Augustinsson es un habitual en las convocatorias de la selección de Suecia. Ha jugado con su país un total de 50 partidos. El futbolista llega para reforzar el lateral izquierdo del equipo.

En sus primeras palabras como mallorquinista, Augustinsson se ha mostrado feliz por su regreso a La Liga; "Estoy muy feliz, me gusta mucho La Liga. Es una de las mejores ligas del mundo. Venir al Mallorca es una buena oportunidad para mí, llegar a un gran club y una gran familia. La Liga es muy técnica, con un nivel muy alto. Es un gran desafío para mí".

El futbolista sueco también valora la buena temporada que está haciendo el equipo, ubicado en la zona media de la clasificación: "La de ahora es una buena posición en La Liga, quiero seguir así y ganar muchos partidos. Personalmente, quiero jugar el máximo de partidos y ayudar al equipo a conseguir la mejor posición".

Siempre vuelve a salir el sol ☀️ pic.twitter.com/MWNj60yBJR — Real Mallorca (@RCD_Mallorca) 30 de enero de 2023

El defensa está ansioso por debutar con su nuevo equipo, justo cuando el Mallorca recibirá la visita del Real Madrid: "Es un primer partido asombroso. No puedo esperar a ver la atmósfera aquí y ojalá pueda jugar. Es un gran partido y jugamos en casa, por supuesto que queremos ganar ese partido".

Como curiosidad, Augustinsson conoce bien Mallorca. Su familia tiene una casa de veraneo en Betlem, en Artà, y ha sido habitual para él venir a pasar sus vacaciones a la isla: "He estado aquí muchas, muchas veces en mi vida. Le dije a mi novia que siento que es un poco como volver a casa. Mis padres tienen una pequeña casa en Betlem, y he estado mucho allí con mi hermano. El verano pasado vine mucho con mi novia y mi hija. Es una isla realmente hermosa. Me encanta".