Braian Cufré vuelve a cruzar el charco, pero no para volver a casa, sino a la creciente MLS de Estados Unidos. El lateral argentino del Mallorca, que no ha acabado de convencer a Javier Aguirre y que busca más minutos, se marcha como cedido con opción de compra al New York City, a falta del anuncio oficial por parte de ambos clubes.

El defensor bermellón vuelve a encadenar otra cesión, como ya hiciese el curso pasado al marcharse al Málaga, y sigue sin corresponder en el verde la gran inversión que realizó por el Mallorca en septiembre de 2020, de cerca de unos dos millones de euros. Con la salida de Cufré del equipo, Aguirre solo tiene a su disposición a un único lateral izquierdo puro como es Jaume Costa. Cabe esperar que el club se refuerce en esa posición, aunque la opción preferida de Ortells para el puesto, la del uruguayo Matías Viña, se cayó al escoger el defensor la oferta del Bournemouth inglés. El Bournemouth le quita a Matías Viña al Mallorca Sin embargo, no sorprendería que Aguirre apueste por Maffeo o Gio González para ocupar puntualmente la demarcación de lateral izquierdo, como ya hiciera en varias ocasiones el curso pasado. Sin embargo, la edad de Jaume Costa (34 años), habitual titular con el mexicano, y sus problemas físicos obligan a tener un sustituto de garantías. Cufré, que al igual que Lago Junior, pareció convencer a Aguirre durante la pretemporada, no ha conseguido hacerse hueco en el equipo. Esta temporada ha participado en 8 partidos (5 de Liga y 3 de Copa). Aún así, el futbolista, de 26 años y con contrato con la entidad bermellona hasta junio de 2024, busca una mayor continuidad. Da el salto a una liga menor en lo competitivo, pero que se encuentra en expansión, apostando por el fichaje de futbolistas extranjeros que eleven el nivel. A pesar de tener ofertas de equipos de Segunda División como la Ponferradina o el Tenerife, al futbolista le ha seducido la opción del fútbol norteamericano. Cuarta baja en el Mallorca La marcha de Cufré del Mallorca es la cuarta de este mercado invernal en el conjunto bermellón. Russo se fue traspasado al Ludogorets, Lago Junior rescindió su contrato para firmar libre por el Málaga, mientras que Javi Llabrés se ha marchado cedido al Mirandés en busca de minutos en una liga más competitiva que la Segunda RFEF, donde milita el filial bermellón.