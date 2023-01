Javier Aguirre tiene identificado el problema de su equipo: «Llevamos acusando toda la temporada malas decisiones en el último tercio del campo». Ese fue el resumen que brindó el técnico bermellón al ser cuestionado, en la rueda de prensa post partido, por los motivos que habían llevado al Mallorca a caer por 1 a 0 en El Sadar: «Quizás no lo supimos hacer o no lo entendimos. Nos faltó un poquito de ritmo y determinación, algo que ya venimos acusando durante toda la temporada. Creo que tomamos malas decisiones en el último tercio del campo. Son estas cositas las que hay que afinar si queremos tener un final de curso cómodo».

El tanto de Aimar, reconoció el mexicano, fue un jarro de agua fría para sus jugadores. «Creo que nos costó 5 o 10 minutos volver a entrar en el partido tras encajar el gol. Fue una salida de balón nuestra equivocada, regalamos la pelota y de ahí vino el desajuste defensivo. Fue tan inesperado, que es verdad que nos costó unos minutos volver a entrar con el mismo ritmo. Intercambiamos el dibujo, pero ya no pudo ser», relató el preparador.

Una de las grandes ausencias del encuentro fue la de Galarreta. Aguirre admitió que el eibarrés «seguramente tampoco esté para el partido ante la Real». «Es cierto que Galarreta tiene unas características que son atractivas, pero creo que no hizo un mal partido el francés (Grenier). Baba es un pulmón, en un mediocampista robador de balones, aunque a veces le cuestan los más fáciles. Esto es un trabajo de equipo y aunque es verdad que Gala es un valor y pocas veces se equivoca, no podemos depender de nadie», recalcó.

El mexicano, quien indicó que «lo más justo hubiera sido el empate» frente a Osasuna, habló sobre la ausencia de Franco Russo y su salida a la liga búlgara. Aguirre explicó que fue el central argentino el que le solicitó no viajar a Pamplona para «arreglar su futuro». «A mí me dijo la directiva que no viajaba y ya está. Yo hablé con él y me dijo que prefería quedarse porque lo tenía medio hecho con un equipo. De momento está Gayá y vamos a darle la oportunidad al chico del filial. Lo de Franco no era algo que esperábamos, pero a la fuerza nadie está», explicó sobre la posibilidad de buscar un sustituto para Russo en el mercado invernal.