Quizá el Mallorca no merecía perder este partido ante Osasuna, pero lo que es seguro es que tampoco ganar. Esta derrota en El Sadar no es de las que duele porque no hay ninguna urgencia en la clasificación, pero da rabia que se quede sin nada ante un adversario que tampoco ha hecho nada del otro mundo, aunque sí ha tenido más ganas, para quedarse los tres puntos. El gol de Aimar nada más empezar la segunda parte, aprovechando uno de los contados desajustes defensivos de los visitantes, ha sido suficiente para el 1-0 final. El Mallorca ha cuajado una buena primera mitad, muy ordenado y haciendo daño a la contra, aunque ha acusado demasiado el golpe por el tanto rojillo y le ha costado demasiado levantarse, muy plano en ataque, más allá de un tiro al palo de Baba. Sin Galarreta, el centro del campo es otro, las cosas como son.

El Sadar es un escenario que infunde mucho respeto, pero los bermellones. hoy de blanco, han saltado al césped sin complejos, teniendo muy claro lo que tenía que hacer. Y los locales se han dado cuenta de inmediato, porque han estado incómodos desde el principio, buscando unos espacios que no encontraban y sufriendo en muchas de las salidas de los baleares. De hecho, una buena llegada de Maffeo ha provocado un buen centro, pero el bravo carrilero se ha equivocado al pasársela a Dani y no a Muriqi, que estaba preparado para rematar. No obstante, ya era toda una declaración de intenciones. Al Mallorca le faltaba precisión en el último pase, pero estaba con confianza para someter a un adversario que se ha acercado a la portería de Rajkovic con un tiro de Chimy Ávila, primero, y un cabezazo de Torró, después, que no han encontrado la dirección correcta. Jaume Costa, muy activo, ha irrumpido por la izquierda, pero su centro no ha podido conectar en condiciones con Muriqi. Al delantero se le veía con cierta ansiedad, es consciente que desde el parón ha bajado su rendimiento y quiere regresar a la senda de gol. Hasta que ha llegado la ocasión más clara. Un gran centro de Maffeo desde la derecha, el kosovar la deja pasar con inteligencia y la volea de Costa con la zurda, absolutamente solo, se ha marchado fuera por poco. Ha sido una pena porque el valecniano ha estado muy cerca de marcar. Grenier, titular hoy por las molestias de Galarreta, ha probado fortuna con un tiro de falta, pero Aitor Fernández ha blocado sin problemas. Eran los mejores de los isleños en este primer acto frente a un Osasuna que se ha estirado justo antes del descanso, con un chut de Ávila que ha atrapado Rajkovic y un testarazo de Budimir que se ha ido alto.

Las sensaciones que había dejado el Mallorca eran buenas, pero nada más empezar la segunda mitad no han podido ser peores. Moi Gómez encuentra un pasillo en la derecha y su centro lo controla y remata, con la pasividad de Baba, Aimar para adelantar a los suyos. Ha sido un palo encajar tan pronto, sobre todo porque no se lo merecía en una de las pocas ocasiones en las que defensivamente no han estado ordenados. Pero estos errores se pagan, por eso esto es la Primera División. Era el minuto cuarenta y seis y quedaba un mundo, pero tenía que dar un paso hacia adelante. No le quedaba otra. Precisamente Baba, que no había estado nada fino en el tanto, no quería perder más tiempo y ha soltado un obús que se ha estrellado en el poste justo después. Hubiera puesto las cosas en su sitio, pero era demasiado bonito para ser verdad.

El partido se ha abierto y eso ha sido más atractivo para el espectador. Muriqi lo ha intentado con un remate demasiado flojo, casi de espaldas, pero los pamploneses han dispuesto de una oportunidad mucho mejor, con un gran centro de Ávila que Budimir ha rematado fuera.

Aguirre tenía que mover el árbol en ataque y su primera opción ha sido introducir a Amath y retrasar un poco la posición de Kang In Lee. Arrasate también ha refrescado a su equipo con Rubén García y Moncayola, pero era el Mallorca el que tenía que apretar. Y Amath ha predicado con el ejemplo robando un balón y sirviendo un gran centro al corazón del área que no ha podido rematar Muriqi. Ver para creer. El preparador mexicano ha apostado por una defensa de cuatro, retirando a Copete e introduciendo a Abdón, para pasar a Amath a una banda. Además, Cufré ha entrado por un cansado Costa. Algo tenía que hacer. Sin embargo, Kike ha estado a punto de poner la cuesta todavía más empinada, pero su disparo se ha ido ligeramente desviado cuando ya había superado a la zaga. Ángel y Antonio Sánchez han entrado a siete minutos del final para tratar de dar otro aire a un Mallorca al que le costaba crear peligro ante un Osasuna que también sabe defender. Es como si no tuviera energía para mucho más. Ni el comodín de Abdón funcionaba. Eso sí, ya en el descuento, Grenier ha filtrado un gran pase al corazón del área al que Ángel no ha llegado de milagro. Ya no había nada más que hacer. La derrota ya ha sido una triste realidad.