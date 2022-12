Javier Aguirre se toma la Copa en serio

Greif; Gio, Nastasic, Raíllo, Valjent, Jaume Costa; Baba, Galarreta, Dani Rodríguez, Kang y Muriqui. Prescindan de Greif por Rajkovic y de Gio por Maffeo y la alineación que puso en liza el pasado martes Javier Aguirre contra el Real Unión de Irún, en la segunda eliminatoria de la Copa del Rey, podría haber sido la de cualquier partido de Liga, donde clubes como el Mallorca se ganan el sustento.

El entrenador mexicano se toma en serio la Copa. Muy en serio. De lo contrario no hubiera puesto este once ante un rival de Primera RFEF, la tercera categoría del fútbol español, ni en noviembre hubiese apostado también por otro once titularísimo ante el Autol, de categoría regional. Aguirre quiere llegar lo más lejos posible en la competición del KO porque considera, y lo demuestra cada domingo con hechos, que sus jugadores compiten bien y son capaces de plantar cara a cualquiera.

Siempre quedará la duda de qué hubiera hecho Aguirre en el supuesto de que la temporada no hubiese sido interrumpida por el Mundial de Qatar, que ha provocado que los jugadores hayan estado parados algo más de un mes y obligados a realizar una minipretemporada con varios partidos amistosos. Pero, teniendo a sus órdenes una plantilla tan amplia, con jugadores que pueden entrar en el once titular sin que apenas se note la diferencia, no ha dejado de sorprender su apuesta por los más habituales ante equipos de inferior categoría. También llamó la atención que solo realizara ante el Real Unión de Irún dos cambios, y ambos en el tramo final del partido (Kadewere por Kang en el minuto 76 y Ángel por Muriqi en el 84), cuando pudo haber agotado los cinco reglamentarios. La columna vertebral quedó intacta el martes, con Valjent y Raíllo en el centro de la defensa, Baba y Galarreta en el centro del campo y Kang y Muriqi en la delantera.

El técnico mexicano puso en liza ante un equipo de Primera RFEF a su columna vertebral: Raíllo-Valjent, Baba-Galarreta y Kang-Muriqi

El Mallorca entrará mañana viernes en el bombo de los dieciseisavos de final, de nuevo a un partido, y posiblemente ya se encontrará con un rival de Segunda y, por lo tanto, la exigencia va a ser mayor. Esta eliminatoria se disputará en la primera semana del año, entre el 3 y el 5 de enero, entre los partidos de Liga contra el Getafe, el 30 de diciembre -en la reanudación de la Liga tras el parón por el Mundial-, y el Valladolid, el 7 de enero. Esta acumulación de partidos, que aumentará en el mes de enero en el caso de que el equipo se clasifique para los octavos de final, puede obligar a Aguirre a replantearse si hace un mayor uso de su plantilla y dando oportunidades a jugadores menos habituales.

En cualquier caso, lo que ya ha dado muestras de lo que no va a hacer es alinear a un equipo de suplentes. Y es que Aguirre apuesta descaradamente por la Copa del Rey.