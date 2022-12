El Mallorca cumple ante el Real Unión de Irún y sigue en la Copa gracias a un gol de Dani Rodríguez

Veinte minutos tardó el Mallorca en solventar su partido de segunda eliminatoria de la Copa del Rey ante el Real Unión de Irún, equipo de Primera RFEF. Dani Rodríguez presionó al borde del área al defensa local Montoro, que no controla el balón, y el centrocampista gallego dispara potente para marcar el 0-1. Un gol con dedicatoria porque Dani elevó los brazos al cielo con un punto de emoción.

El Mallorca volvía a la competición oficial cuarenta días después de que interrumpiera su actividad por culpa del Mundial de Qatar. Aguirre, un veteranísimo de los banquillos que se las sabe todas, salió con todo, consciente de que, pese a la diferencia de categoría entre uno y otro equipo, el hecho de que la eliminatoria sea a partido único, no invita a especular. Jugaron todos de inicio, incluso Kang, que en pocos días ha pasado de enfrentarse a la pentacampeona Brasil a jugar contra el Real Unión de Irún, de la tercera categoría del fútbol español.

El partido le sirvió al técnico mexicano para ensayar el ataque a defensas cerradas como la del conjunto vasco. Ni siquiera el gol de Dani provocó que Movilla, técnico local, moviera ficha y siguió con una defensa de cinco a la espera de una contra que pudiera sorprender a Greif, ayer titular en la portería rojilla. La tuvo, y clara, en el minuto 35, cuando Oyarzun, que llegó a jugar en Primera con la Real Sociedad, puso un gran centro a Seguín, en posición de extremo. Se deshizo del marcaje de un blando Gio y dio un susto morrocotudo al guardameta eslovaco del Mallorca.

Antes, el árbitro mostró tarjeta amarilla a Raíllo por encararse con Jon Ander en una disputa absurda. El cordobés, capitán del equipo, debería serenarse, y más en este tipo de partidos donde la superioridad de su equipo es manifiesta. De sangre caliente, su veteranía debería ser un grado en este tipo de situaciones. Pero, por lo que sea, no sabe controlarse.

El Mallorca pudo haberse ido al descanso con una mayor ventaja si Dani hubiera aprovechado una contra conducida por Muriqi. El kosovar aprovechó un error de un defensa local y puso un balón medido al ‘14’, pero su disparo se fue alto, fuera del recinto del Stadium Gal. Dani fue de lo mejor de su equipo en este primer tiempo, demostrando a su entrenador que no se rendirá en su intento por hacerse con un hueco en el once titular.

El Mallorca tuvo ocasiones de sobra para aumentar la ventaja en el marcador, pero Kadewere y Ángel las desperdiciaron

Los rojillos se mostraron igual de intensos en la segunda parte, pero el control del balón en los primeros minutos fue del Real Unión, que se comportaba de una manera más que digna ante un rival superior. Pero el dominio le duró demasiado poco. El Mallorca no quiso correr riesgos y empezó a acechar la portería de Txusta. El 0-1 clasificaba a los rojillos, pero era un resultado demasiado justo. Cualquier error podía pagarse muy caro. Y el estado del césped no invitaba a hacer filigranas, agravado por la lluvia que cayó en la segunda parte. Además, el árbitro no ayudaba a calmar los ánimos de los mallorquinistas, que se quejaban de que todos los choques eran señalados siempre a favor de los locales.

Ocasiones de Kadewere y Ángel

Pasaban muy pocas cosas, lo que era la mejor noticia para el Mallorca. Aguirre no movió el banquillo hasta el minuto 75, cuando dio entrada a Kadewere por un voluntarioso Kang. Muriqi vio tarjeta a siete minutos del final y Aguirre solo se demoró un minuto para sustituirle por Ángel Rodríguez. El técnico local hizo tres, uno de ellos Bravo por Montoro, y el recién entrado dispuso de la mejor ocasión local en una contra. Su disparo fue rechazado por Greif, en la mejor parada del partido. El eslovaco justificó con esta intervención su titularidad. Pero para ocasión, la de Kadewere, que solo ante el portero en una contra tiró incomprensiblemente fuera. Incluso tuvo otra, esta vez Ángel, pero su disparo fue interceptado por Txusta en una gran intervención.

El Mallorca ha cumplido con creces ante un rival ni mucho menos fácil. Ahora toca esperar el sorteo del próximo viernes para afrontar la eliminatoria de dieciseisavos de final. El equipo mostró oficio.