Javier Aguirre, entrenador del Real Mallorca, reconoció que a su equipo le faltó "rodaje" en la eliminatoria de Copa frente al Real Unión. "A fin de cuenta salvamos los papeles, pero ellos querían eliminarnos y hicieron un papel más que digno", resaltó el preparador bermellón.

Una de las grandes novedades fue la presencia de Dominik Greif en el once, Aguirre tildó su participación de "correcta" y reconoció que su elección bajo los tres palos era una decisión que tenía tomada desde hace tiempo: "Desde que Dominik entrena sano sabía que iba a jugar él este partido. Creo que estuvo bien, sobrio y serio. Cada vez habla mejor castellano y eso se nota en las indicaciones. Ha sido un partido correcto del portero, como el del resto".

Cuestionado por la no convocatoria de Amath para el encuentro frente al conjunto vasco, Aguirre justificó su ausencia alegando la gran cantidad de jugadores que forman la plantilla. "Alguno tiene que quedarse fuera cuando todos están bien. Otra vez le tocará a Maffeo y otra a otro jugador. Hay muchos jugadores y en ocasiones algunos se tienen que quedar fuera", relató.

Sobre el rival, Aguirre destacó el trabajo y buen hacer del Real Unión: "Me gustó mucho su juego. Hoy cambiaron la línea de cinco y han demostrado que saben a lo que juegan. Me gustó muchísimo el equipo y les deseo lo mejor en la Liga. Individualmente me gustaron tres o cuatro futbolistas y creo que podrían jugar en categorías superiores".

Dani Rodríguez: "Son partidos complicados en campos difíciles"

El autor del tanto mallorquinista, Dani Rodríguez, reconoció que el gol le alegró ante el Irún le alegró por partida doble: "Hay momentos en los que en tu carrera no tienes suerte de cara a gol y yo me alegro particularmente porque pude dedicárselo a mi abuelo, que falleció hace una semana".

Sobre el encuentro, el futbolista gallego admitió que los partidos de Copa son "duelos complicados en campos difíciles". "Lo importante era ganar, pero los rivales te lo complican porque es su ilusión, su partido del año. Para nosotros era un reto a nivel colectivo", sentenció.