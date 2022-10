El Mallorca se estrella con Bono ante el Sevilla

Un gran tanto de Gudelj ha dejado sin argumentos a un Mallorca que ha sumado una dolorosa derrota en Son Moix ante un Sevilla que se ha llevado más premio del que merecía (0-1). Pero el fútbol son goles y el serbio ha marcado las diferencias en un encuentro en el que los bermellones han dejado claro que están cómodos defendiendo y que hacen muchas cosas bien, pero que si están por debajo en el marcador tienen pocos recursos para crear peligro. Y también se ha evidenciado que el banquillo es demasiado corto y que no aporta soluciones cuando el equipo necesita variar su dinámica. Esta tarde no ha sido la excepción. Y aun así han sido capaces de generar tres ocasiones claras, pero Bono ha estado soberbio, las cosas como son. Este varapalo obliga a intentar rascar algo de sus salidas al Reale Arena y Mestalla, porque de lo contrario estos nueve puntos pueden empezar a ser pocos con el paso de las jornadas.

Lo mejor, y casi lo único destacable de la primera parte, ha ocurrido en el minuto cinco. Ahí el Mallorca ha podido resolver el partido, pero Bono ha decidido lucirse de verdad. En una de las pocas triangulaciones rápidas de los locales, Maffeo ha servido un gran pase al espacio a Antonio Sánchez, que ha enviado el balón al corazón del área para que Abdón rematara con el alma. El problema es que el portero del Sevilla ha realizado una soberbia parada que ha frustrado las ilusiones del artanenc, que ha sustituido al sancionado Muriqi. Sin embargo, el canterano no podía imaginar que segundos después volvería a estar muy cerca del gol. Galarreta, tras un córner, lanza un fabuloso centro que el ariete remata, pero se vuelve a topar con una magistral salida del marroquí. Ver para creer, pero este inicio recordaba al de la anterior jornada en Elche, cuando también perdonó antes de encajar.

La diferencia es que el Sevilla ha sido incapaz de crear ni una sola ocasión de peligro en el primer acto. Ni una. Y eso es mérito de los bermellones, que dejaban muy pocos espacios, por supuesto, pero también evidenciaba que su mal inicio de curso no es casualidad. Lo triste es que a los de Aguirre les ha faltado continuidad tras su fabuloso arranque. Faltaba velocidad en el juego combinativo y Kang In Lee, el que debía dirigir las ofensivas, solo ha aparecido a chispazos. De hecho, la banda izquierda ha estado inédita en ataque, con un Cufré timido y el resto de sus compañeros, que evidenciaban que estaban muy planos cuando debían mirar hacia la meta rival. Y así se ha llegado al descanso, con la sensación de que los baleares podían tumbar a los andaluces, que estaban lejos de asustar. Pero el fútbol siempre tiene reservadas sorpresas, algunas muy desagradables. Y Gudelj, con un disparo inapelable desde fuera del área, ha quitado las telarañas de la meta de Rajkovic, que apenas había intervenido hasta este minuto cincuenta y dos. El centrocampista serbio ni se lo creía. Es su primera diana como sevillista y no anotaba desde mayo de 2019, cuando militaba en el Sporting de Lisboa.

Este gol ha hecho mucho daño en la autoestima de los rojillos, que han acusado el golpe de lo lindo. Han entrado Dani y Ángel por Baba y Abdón, pero el panorama no ha cambiado demasiado. Estaba claro que el tanto lo había cambiado todo. El Sevilla se ha empezado a encontrar muy cómodo porque sabía que el Mallorca sufre a la hora de hacer daño. Ahí es cuando se le ven todas las costuras a un equipo que no lo tiene tan claro a la hora de dar pasos hacia adelante. Lago y Amath han entrado, pero es que en el otro lado Sampaioli ha introducido a Papu y Acuña, casi nada. Y Gudelj, otra vez, ha enmudecido Son Moix con un remate de cabeza tras un saque de esquina que se ha ido fuera por poco. Hubiera sido la puntilla porque estaba absolutamente solo.

El Mallorca no ha mejorado, ni mucho menos, y solo llegaba con más corazón que otra cosa. Su fútbol ofensivo no le daba para más. Dos tiritos, uno de Battaglia y otro de Ángel, no han asustado. Hasta que en el minuto ochenta y cinco ha llegado una de esas ocasiones que no se olvidan. Amath se planta solo ante Bono, la cede a la derecha para que Ángel remate, pero Bono, otra vez, ha sabido tapar el remate del tinerfeño. Era para desesperarse porque ha sido la tercera clara ocasión para el Mallorca y todas ellas se ha estrellado ante el cancerbero de los hispalenses. No ha habido tiempo para mucho más y Son Moix, a excepción de los trescientos sevillistas que estaban en las gradas, ha callado ante tanta frustración.

FICHA TÉCNICA

Real Mallorca: Rajkovic, Maffeo, Raíllo, Valjent, Copete (Battaglia, min. 78), Baba (Dani Rodríguez, min. 56), Galarreta, Antonio Sánchez (Amath, min.65), Kang In Lee (Lago, min. 65) y Abdón (Ángel, min.56).

Sevilla: Bono, Navas, Marcao, Nianzou, Montiel, Telles (Acuña, min.65), Gudelj, Rakitic, Óliver Torres (Suso, min. 83), Isco (Papu Gómez, min.65) y Lamela (En-Nesyri, min.78).

GOLES: 0-1: Gudelj marca con un tiro desde fuera del área (min.52).

ÁRBITRO: Iglesias Villanueva (C. Gallego).

T. amarillas: Montiel (min.28), Marcao (min.34), Galarreta (min.35), Lamela (min.45).

T. rojas: No mostró.