Habla el nuevo jefe de Traumatología del Hospital de Manacor, Isidre Marimón: “Hay un déficit de traumatólogos y de médicos en general que hay que corregir”

Isidre Marimón (Barcelona, 1964) es el nuevo jefe de Traumatología del Hospital de Manacor en sustitución de Cinta Escuder. Licenciado por la Universidad Autónoma de Barcelona, su vocación viene desde muy pequeño cuando su padre ya le colocaba un taburete fuera del quirófano para que pudiera ver las operaciones a través del cristal. Este viernes y sábado dirige el 38º Congreso de la Asociación Balear de Cirugía Ortopédica y Traumatología en Manacor.

El nuevo jefe de Traumatología del Hospital de Manacor, Isidre Marimón / Sebastià Sansó

¿Cómo asume el nuevo cargo después de tantos años en la plantilla del hospital de Manacor?

Con tranquilidad e ilusión. Después de que el doctor Werner Brill se retirara con la pandemia y después de ser segundo jefe clínico con la doctora Cinta Escuder, ahora me ha tocado ponerme al frente. Debo decir que nunca ha sido una ambición personal ser jefe de servicio, pero viendo que llega la etapa final de mi carrera profesional, me hace especial ilusión.

Usted fue uno de los médicos que inauguraron este centro en 1997

Así es. Recuerdo que en 1996 hacía rotaciones por distintos hospitales, y en aquellos momentos me tocaba irme seis meses a un centro de Francia. Yo lo que quería era trabajar, así que busqué casa. Ya había cargado el coche para partir medio año, cuando en estas que el día antes me llama precisamente el doctor Brill, porque estaban a punto de abrir un nuevo hospital en Mallorca y me ofrecían una plaza... en pocas horas ya volaba hacia la isla.

¿Cómo lo recuerda? Abrir todo un hospital debe ser complicado...

Todo el trabajo que supone se compensa con ilusión, con ganas y con un ambiente que era buenísimo. No había convenio colectivo, no teníamos horarios, pero éramos todos muy jóvenes y estábamos contentos de poder montarlo desde cero.

¿Salen menos traumatólogos que antes o es solo una percepción desde fuera?

Hay un déficit de traumatólogos y de médicos en general. Creo que todo viene de una falta de previsión durante los últimos años que se debería corregir. Ahora a los estudiantes les piden la máxima nota en selectividad, tienes que ser prácticamente superdotado para acceder a los estudios, y tampoco es eso. Se abren nuevos hospitales pero se tienen que llenar de profesionales. La opción b siempre es poder trabajar en una privada. Aun así, ahora acabamos de incorporar un nuevo profesional joven, formado en las nuevas tecnologías aplicadas a la cirugía, por ejemplo. Este relevo generacional es importantísimo.

Y en su especialidad aún hay menos relevo

Sí, yo soy especialista en cirugía de columna, algo que tampoco es muy atractivo a la hora de estudiarlo, lo entiendo, pero que es muy necesario.

Vayamos a lo esencial. ¿Qué trata la traumatología?

Trata las lesiones producidas por un golpe que puede ser de baja o alta energía, y que llevan a una rotura o una contusión, que puede afectar también en partes blandas o repercutir en una fractura de hueso.

Este viernes y sábado hay un congreso de especialistas. ¿Qué se tratará?

Efectivamente es un congreso balear de traumatología y ortopedia que cada año va rotando de isla en isla y que trata cada vez de temas específicos en boga. Este año sobre el húmero proximal, el pilón tibial y el ligamento cruzado anterior.

¿Cómo ha cambiado la cirugía y tratamiento durante estos últimos años?

Cada vez es menos invasiva, con incisiones más pequeñas, menos sangrantes y con herramientas como la navegación o la robótica que nos facilitan enormemente nuestro trabajo y hacen que sea más preciso. Han cambiado por completo las intervenciones traumatológicas.

Hablaba del ligamento cruzado anterior, una lesión muy relacionada con el deporte y que antes significaba prácticamente decir adiós a una carrera profesional. ¿Ya no es así?

Conozco a deportistas de élite que se han roto el ligamento cruzado anterior varias veces y continúan jugando a un alto nivel. Debe tener en cuenta que ya no se opera como antes, cuando te abrían toda la rodilla; ahora con artroscopia y la tecnología todo es menos invasivo, lo que significa que se recuperan más rápido y mejor.

¿Cómo afrontan la carga de trabajo en caso de un accidente múltiple, por ejemplo de tráfico?

En general se tiene la percepción de que debemos actuar los primeros cuando pasa una desgracia así, pero en realidad somos los últimos. Lo digo porque en un momento crítico lo más importante es el manejo vital del paciente, que sobreviva; luego ya trataremos todos los politraumatismos que pueda sufrir. Primero es necesario que esté estabilizado.

¿Cuál es la intervención más frecuente?

La protésica de rodilla y cadera sobre todo. Con la diferencia respecto a antes que ahora el implante puede durar toda la vida. Lo bueno que tenemos en Manacor es que dentro del equipo no todos hacemos de todo, sino que estamos muy especializados, con lo que tenemos mucha más experiencia específica. Todo es más rápido y hay menos riesgos de infección.

