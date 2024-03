Ignasi Casas (Barcelona, 1969) se licenció en Física por la Universidad Autónoma de Barcelona en 1991, pero un máster en dirección de empresas lo redirigió hacia el mundo de la gestión. En 1995 aterrizó en el hospital ibicenco de Can Misses, donde llegó a ser su gerente. Ahora enfrenta un nuevo reto como director en Manacor, un centro comarcal que en solo unos años duplicará su superficie.

Habla el nuevo director Ignasi Casas: «El de Manacor es un hospital optimista. Sus problemas no superan sus ganas de seguir adelante» / Sebastià Sansó

¿Cómo han sido los primeros meses dirigiendo el hospital comarcal de Manacor?

La acogida ha sido muy buena, tal como esperaba. Llevo mucho tiempo dedicado a la gestión sanitaria y ya conocía el prestigio y la calidad en los servicios que tiene el hospital de Manacor. Es un centro con personalidad, me refiero a que está muy implicado sentimentalmente con la comarca. De hecho, ya nació con un modelo diferente de hacer las cosas, como una fundación. Si a eso le suma que tiene una excelencia técnica y asistencial notable, hace que todo funcione bastante bien. Cuando estaba en Can Misses en Eivissa, el modelo de calidad a seguir era Manacor, con eso se lo digo todo. Con los años ha ido evolucionando y ahora se plantean nuevos retos.

¿Lo nota más cercano?

Como todo, tiene sus cosas positivas y negativas. Todo el mundo está más cerca para lo bueno y para lo no tan bueno. Hay que tratar más con los sentimientos. El de Manacor es un hospital optimista, no hay duda. Sus problemas no quitan las ganas de hacer cosas, la inquietud de seguir adelante.

¿Cómo evolucionan las obras y de qué manera puede cambiar la percepción del hospital?

Hay una infraestructura nueva que hay que poner en marcha, terminar y planificar. La parte de hospitalización, de docencia y otros espacios por reformar... se le debe dar un impulso. Hay que tener en cuenta que el Plan Director es de 2015, es decir que las bases del proyecto tienen casi diez años y se deben hacer cambios; en eso estamos trabajando, para que todo sea más armónico. En cuanto a los tiempos, está previsto que la zona quirúrgica esté lista para 2027 y que el hospital completo acabado en 2029.

¿Hay falta de personal? ¿Qué plantilla está prevista para dentro de cuatro años?

No conozco ningún centro que diga que no les hace falte gente. Esto es positivo en parte, porque significa que quieres hacer cosas y seguir adelante con fuerza. Ahora mismo tenemos una plantilla de 1.200 trabajadores y esperamos aumentar en unos 400 más aproximadamente cuando abramos los nuevos edificios. Hace poco también hemos consolidado 50 plazas. Donde sí es cierto que tenemos problemas es a la hora de cubrir la plantilla facultativa, la parte médica. No encontramos anestesistas, profesionales de Pediatría, Ginecología, cirujanos o de Medicina Interna. Es complicado, pero confiamos en que se irá resolviendo.

¿La vivienda es un obstáculo a la hora de venir?

Vengo de Barcelona, así que no pienso que sea una cuestión relevante, en el sentido de que hay lugares peores. Es cierto que existen problemas, pero es porque todo el mundo quiere venir a vivir y trabajar aquí. Los servicios corporativos de la conselleria de Salud ya han puesto en marcha una nueva forma de trabajar para buscar a los profesionales que nos hacen falta, para acelerar el proceso que había hasta ahora.

¿Cómo ve que el catalán ya no sea un requisito para entrar a trabajar en la sanidad pública?

Como le decía, lo que necesitamos son profesionales, en algunas áreas de manera urgente. Se lo plantearé de otra forma, ¿si pudiera contratar al mejor profesional de un área concreta aunque no supiera catalán ni castellano, lo haría? Yo tengo claro que sí. Después ya aprenderá la lengua. Los que trabajamos en la sanidad pública somos los primeros que queremos entendernos y que nos entiendan. De hecho, siempre hay cursos internos de catalán especializados en el lenguaje sanitario. Para los que tienen que trabajar en la parte administrativa podríamos discutir si debe ser o no un requisito, en la parte médica pienso que no.

¿Cómo deben ser los hospitales del futuro?

Cada vez más pequeños pero más extensos. Es decir, llegar más lejos pero con edificios más pequeños. Parece irónico ahora que duplicamos la superficie del hospital de Manacor. Pero es necesario empezar a funcionar de forma más eficiente y a colaborar antes que crear nuevos servicios por simple cuestión de espacio. Ya hay especialistas de otros hospitales de Mallorca que vienen a Manacor, ya sea a cubrir guardias o a operar. Así es como se enriquece el sistema.

¿Está preparado el hospital de Manacor para recibir cada vez más población flotante?

Está claro que en verano cambia la tipología del paciente, pasa a ser más de Urgencias, digamos que cambia el perfil. De todas formas es una situación sobrevenida que afrontamos con normalidad. El turista tampoco quiere ir al hospital...

La comarca de Llevant es la más envejecida de las Balears. ¿Qué hacemos al respecto?

La población envejecida es un cambio de paradigma al que nos debemos adaptar. Que los pacientes crónicos que ya conocemos puedan tener una atención telemática, por ejemplo. A medida que pasen los años ya sabrán manejar con mayor facilidad los teléfonos móviles; esto nos hará implementar nuevos recursos. Por otro lado, el nuevo hospital de Felanitx, previsto para 2027, tendrá un área de convalecencia y recuperación que nos ayudará mucho a hacer compatibles los espacios.

¿Todavía debemos preocuparnos por el coronavirus?

Todavía se detectan casos, pero parece que hayamos hecho un paquete y ‘normalizado’ su virulencia. A grandes rasgos está más o menos claro que irá evolucionando hacia un tipo de gripe. Aún diferenciamos neumonías, pero es cierto que el coronavirus se ha diluido bastante, afortunadamente.

¿Estamos preparados por si vuelve una pandemia?

Estas cosas, cuando llegan, llegan. Ya teníamos experiencia con la gripe A, con el ébola o con la gripe aviar... y cada vez hemos reaccionado de manera diferente. Lo que sí hemos aprendido es que debemos tener el material suficiente y a mano. A pesar de ello, aún hay una campaña activa de vacunación entre el personal de los centros y entre la población de riesgo.

Comentaba que se debe cambiar la forma de funcionar. ¿En qué sentido?

Antes, la mentalidad instaurada en el paciente era la de querer quedarse más tiempo ingresado. Ahora, excepto en algunos casos, quieren salir rápido e irse a casa aunque sea una hospitalización domiciliaria. El sistema médico debe evolucionar con la sociedad, creando soluciones a las necesidades. Antes, la familia podía absorber a un enfermo, tenía tiempo para cuidarlo; ahora es un complemento a la asistencia que debemos dar fuera del centro.

¿Cómo es un día de trabajo de Ignasi Casas?

Me toca lidiar mucho con el factor humano. Cada uno en su área sabe mucho más que yo. Así que mi trabajo es principalmente de coordinación, saber llevar un equipo directivo para proyectar el hospital de Manacor más allá. Lo que necesitamos es que todos sean generosos y compartan. Hay servicios que tienen sus acreditaciones de calidad, pero eso no nos debe hacer morir de éxito. Lo realmente importante es ser un circuito, un cuerpo unitario, porque al final todos ganaremos.

