Sóller cobra las pulseras del Firó por primera vez

Por primera vez, el público foráneo que quiera seguir el Firó de Sóller deberá pagar para obtener la pulsera acreditativa, el distintivo necesario para poder acceder a los recintos donde se llevarán a cabo las batallas entre moros y cristianos el próximo 13 de mayo.

Se trata de una medida que, además, tendrá una vertiente cultural, en tanto que el dinero que se recaude de la comercialización de las pulseras será para la Associació Sollerica de Cultura Popular, la entidad que gestiona el casal de Can Dulce, que estos días se somete a obras de reforma de su cubierta.

Así ha vivido Sóller el Firó / Guillem Bosch

Las pulseras para el público que no es de Sóller tendrán un coste de 2 euros la unidad, un precio que la concejal de Fiestas, Mar Castañer, ha calificado de “simbólico” aunque ha destacado que será de “gran ayuda” para Can Dulce y el desarrollo del proyecto de reforma del edificio. Se trata de la primera vez que el público contribuirá económicamente para obtener la pulsera, una medida que en más de una ocasión se había barajado ponerla en práctica.

El ayuntamiento de Sóller ha confeccionado 8.500 pulseras para el Firó, un número que se mantiene sin cambios desde que se instauraron ya que esta cifra responde al aforo máximo que permite la plaza de la Constitución de Sóller. Además, está recogida en el plan de seguridad de la fiesta.

Para los participantes, el ayuntamiento ha reservado 5.000 distintivos. Una parte de ellos se reparten gratuitamente entre los socios de los colectivos de moros, payesas y payeses. Para los no socios de estos colectivos tendrá un coste de 17 euros. Este mismo precio es el fijado para las pulseras de participante para los que no son residentes en Sóller, mientras que para el público costarán los citados 2 euros. El público solleric la tendrá gratuita.

Colaboración con Can Dulce

El reparto de las pulseras recaerá este año en la entidad cultural de Can Dulce. Cada año el ayuntamiento cede la gestión de los distintivos a una entidad cultural distinta, ya que de esta manera pueden recaudar fondos en tanto que el ayuntamiento no puede cobrarlas. Este año la gestión de las pulseras de público y las de participante sin estar inscrito a los colectivos irá a cargo de Can Dulce. Entre los días 22 de abril y el 3 de mayo se distribuirán las pulseras para la gente de Sóller, mientras que para los días 6, 7 y 8 de mayo se hará lo propio para los no oriundos en Sóller o hasta que se agoten las pulseras. El reparto se hará en horario de mañana y tarde.

El Firó de Sóller calienta motores en una edición de la que poco a poco se van conociendo detalles. Para el que se celebrará este año se prevé la participación de un total de 32 armas de fuego simuladas (trabucos y espingardas), la mayor parte de las cuales han sido alquiladas por el ayuntamiento. Dispararán 32 kilos de pólvora negra, a razón de un kilo por arma.

En cuanto al dispositivo de seguridad, el Firó congregará a más de 150 efectivos, entre Policía Local, Guardia Civil, Protección Civil, seguridad privada, Bombers de Mallorca y el servicio de ambulancias contratado.