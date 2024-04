Fent i desfent | Calvià va castellanizando topónimos

Fent | Calvià va castellanizando topónimos

Querida. Al parecer los hay que son muy listos. Como el nieto de Joan March que apalabró la venta de Son Galcerán con unos, cobró las arras, vendió la finca a otros y, lógicamente, no devolvió a los primeros el dinero que habían adelantado. Si Joan March levantara la cabeza, seguro que la volvería a esconder para librarse del bochorno creado con su herencia. Los que no tenemos nada no tenemos estos problemas, solo el de sobrevivir. Dice un estudio que en Mallorca necesitamos como mínimo 2.000 euros al mes para vivir dignamente. Aquí un servidor reconoce que lleva, pues, una vida tan indigna como mísera. Tan indigna como lo que hacen en Calvià, que no tienen otra cosa mejor que ir castellanizando topónimos. No me imagino los de Vox si estuvieran en Puigpunyent o Banyalbufar, menudo trabajazo para castellanizar esos nombres. Menos mal que les ha salido al paso Muro con sus intenciones de recuperar el festejo patrio de los toros para su plaza. Tomémoslo con humor, que falta hace. Por cierto, te adelanto que algo se cuece en Sóller. Hasta ahí puedo leer.

Querido, sí, es cierto, hay gente que se cree muy lista como el nieto de Joan March. Y ahora que pones sobre la mesa el tema de Calvià que le dado por castellanizar los topónimos es que no dejo de repetirme que tan mal no debían estar las islas como predicaban en tiempos de campaña si de momento la máxima prioridad es darle al traductor, retirar la ley de memoria histórica o reactivar el movimiento de camisetas verdes con el tema de la segregación. Y perdón por ser tan directa pero vaya marrón se ha encontrado Vera, diría yo que sería mejor que los 20 millones se destinarán a infraestructuras educativas. Menudo trabajazo han hecho en Selva todos los implicados para lograr un traslado exprés en plenas vacaciones de un colegio y montar de cero unas aulas en unas dependencias municipales como son las de Es Centre. Por ciento y, en otro orden de cosas, debo confesar que una semana después aún me dura la indignación como mallorquinista de que Abdón no jugara la final de la Copa del Rey. Abdón es el Mallorca y se merecía ser titular. Ja ho he dit!