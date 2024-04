La oposición de Binissalem cuestiona la compra del casal de Ca Don Andreu

Después que se hiciera pública la adquisición por parte del Ayuntamiento de Binissalem de la antigua sede de Sa Nostra, un casal de gran valor patrimonial conocido como Ca Don Andreu y cuyo precio ascendió a 725.000 euros, cabe recordar que la operación de compra fue posible gracias a los votos a favor del equipo de gobierno (UxB-PSOE). Desde la oposición el voto no fue favorable y en el pleno extraordinario los dos partidos, PP y Més, expresaron su disconformidad en las formas y el procedimiento.

Así, desde el PP, su portavoz, Catalina María Mascaró, explica que «nos abstuvimos porque no hemos participado en ninguna fase del proceso y nos hemos ido enterando de algunos pasos a base de plenarios extraordinarios urgentes en los que nos pasan una documentación muy extensa y compleja a revisar en menos de 24 horas». Desde el grupo popular aseguran estar de acuerdo en adquirir este inmueble y en realizar inversiones que permitan mejorar Binissalem, y por eso no votaron en contra, afirman. «Ahora bien, desconociendo el procedimiento seguido y ante la cita de pleno en menos de 24 horas, tampoco podíamos votar a favor sin saber todos los puntos, por eso nos abstuvimos», apuntan. Mascaró afirma que la responsabilidad es del equipo de gobierno y desconoce qué intenciones tienen. «Dicen que pondrán la biblioteca municipal pero nosotros no hemos visto ningún proyecto ni presupuesto. Falta información», concluye la portavoz.

Por su parte, el grupo Més per Binissalem explica que su voto en contra respecto a la compra de Sa Nostra «es debido a las formas y a la poca transparencia, tan características de este equipo de gobierno, que también se han dado en esta operación, y así lo manifestamos en el pleno», afirma la regidora María Magdalena Pons. Los ecosoberanistas quieren dejar claro que están de acuerdo en invertir en una biblioteca y en todos los servicios y equipamientos que se necesiten en el pueblo, y más si esto implica conservar patrimonio arquitectónico. No obstante, reiteran que no están de acuerdo en las formas en que se llevó a cabo la citada operación de compra.