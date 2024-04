El Govern desaloja el colegio Es Putxet de Selva por motivos de seguridad

La conselleria de Educación y Universidades ha decidido este jueves cerrar el colegio público Es Putxet de Selva por motivos de seguridad, por lo que se ha puesto en marcha el operativo para trasladar a los alumnos de Primaria a las dependencias municipales de Es Centre, aunque algunos de ellos podrán establecerse en los espacios disponibles en el edificio de Educación Infantil del mismo centro. De esta forma, los escolares ya no iniciarán el lunes las clases en el edificio principal de Es Putxet, tal y como había exigido la comunidad educativa ante el preocupante deterioro que sufre el equipamiento educativo desde hace años. De hecho, un sector del centro estaba apuntalado y en los últimos meses, según denunciaron miembros de la Associació de Famílies d’Alumnes (AFA), la situación había empeorado.

El conseller Antoni Vera visitó el centro el pasado 25 de marzo y, después de constatar que el colegio estaba apuntalado “sin que se hubiese intervenido desde el año 2020”, los técnicos del Institut Balear d’Infraestructures i Serveis Educatius (Ibisec) realizaron una inspección el 26 de marzo. Los técnicos han redactado un informe que “concluye que el edificio no presenta peligro a corto plazo”, según ha anunciado la Conselleria este jueves. No obstante, este departamento “ha decidido trabajar para garantizar un entorno seguro a toda la comunidad educativa y estudiar la mejor solución en el edificio escolar”.

Una imagen del edificio principal del colegio Es Putxet de Selva. / D. M.

Este jueves por la mañana se han desplazado al colegio Es Putxet dos técnicos del Govern para iniciar las gestiones del traslado del mobiliario y el equipamiento del centro a las dependencias provisionales, así como de los alumnos, los profesores y el personal no docente “de la forma más rápida y ágil posible”.

El conseller Vera ha asegurado que la Conselleria trabaja con el ayuntamiento de Selva en el proceso de traslado que afectará principalmente a los alumnos de tercero a sexto de Primaria, que se ubicarán en las dependencias del edificio municipal Es Centre, mientras que los de primero y segundo podrán establecerse en el bloque de Educación Infantil. Vera ha añadido que también debaten con el Consistorio “cuál es la solución definitiva, si reformar el colegio, que tiene 90 años de antigüedad, o bien construir un colegio nuevo”.

"Pedimos disculpas a la comunidad educativa"

El titular de Educación ha querido pedir “disculpas en nombre de la Administración” a toda la comunidad educativa de Selva y en particular a la de Es Putxet por no haber actuado después de que se viniese abajo parte de la estructura del centro y del apuntalamiento que tuvo que realizarse para evitar el colapso. “Ni yo ni mi equipo estábamos entonces, pero queremos pedir disculpas, porque no puede ser que en pleno siglo XXI visite un centro y lo encuentre apuntalado”, ha señalado. “Quiero que las familias estén tranquilas, tenemos muy claro que debemos garantizar la seguridad”, concluye Antoni Vera.