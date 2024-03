Maties Adrover de Unió de Pagesos: “De cada vez hay menos payesía porque se está comprando menos producto de Mallorca”

Unió de Pagesos ha registrado este lunes mociones en los 54 municipios de Mallorca para pedir que las administraciones compren alimentos producidos en Mallorca con criterio objetivos de sostenibilidad ambiental. Y es que los alimentos producidos en la isla reducen en un 55% las emisiones de CO2. Precisamente las buenas prácticas ambientales son factores que el mercado no valora y la payesía mallorquina acaba compitiendo con mucho producto de fuera con unos costes un 30% superiores. Maties Adrover es miembro de la Permanent d’Unió de Pagesos y no puede ser más claro al explicar la situación por la que pasa la payesía en Mallorca: “De cada vez hay menos payeses, menos ganaderos porque de cada vez hay menos mercado. Debemos intentar revertir esta situación para lograr que de cada vez haya más payeses y de cada vez haya más producto. Si mañana cierran el puerto, pasado mañana pasaremos hambre porque no estamos preparados. De cada vez hay menos payesía porque de cada vez se está comprando menos producto de aquí y no hay rentabilidad”, zanja Adrover que reclama que “el consumidor debe ser consciente de este tema como ocurrió durante la pandemia”.

Fotos | Así reivindica Unió de Pagesos la presencia de producto local en los hospitales / R.F.

Maties Adrover ha asistido a la presentación de la moción que Unió de Pagesos ha registrado en todos los Ayuntamientos de Mallorca y que este martes ha presentado en Manacor junto al alcalde Miquel Oliver. «No podemos pedir a la ciudadanía que consuma producto local si la administración no lo hace», ha reconocido el secretario general de Unió de Pagesos, Sebastià Ordines, que ha explicado que han presentado una moción en todos los Ayuntamientos para incentivar el consumo de producto local en la administración en los contratos públicos. “La administración debe dar ejemplo”, ha defendido.

Consumo

«El sector payés necesita consumo, porque sin consumo no hay agricultura y sin agricultura no habrá paisaje. Por lo tanto la mejor manera de contentar a un payés es comprándole producto. Desde Unió de Pagesos pensamos que la administración debe aportar luz y favorecer que la compra sea local para apoyar a los payeses de Mallorca», ha argumentado Ordinas.

