Unió de Pagesos registra mociones en los Ayuntamientos de Mallorca para incentivar la compra pública de producto local

Los alimentos producidos en la isla reducen en un 55% las emisiones de CO2. Precisamente las buenas prácticas ambientales son factores que el mercado no valora y la payesía mallorquina acaba compitiendo con mucho producto de fuera con unos costes un 30% superiores. Es en este punto donde las administraciones pueden dar ejemplo haciendo que su compra de alimentos premie las bajas emisiones de gases de efecto invernadero. De hecho la Ley de Contratación del Sector Público contempla artículos que permiten que estos factores se tengan en cuenta, igual que la Ley Orgánica de Cambio Climático o la Llei de Canvi Climàtic de les Illes Balears. Con esta argumentación, Unió de Pagesos registró el lunes mociones en los 54 municipios de Mallorca para pedir que las administraciones compren alimentos producidos en Mallorca con criterio objetivos de sostenibilidad ambiental. La entidad presentó este martes esta moción en el Ayuntamiento de Manacor, cuyo alcalde Miquel Oliver avanzó que está convencido que en el pleno del 8 de abril saldrá adelante por unanimidad porque es «una moción en positivo con una conciencia clara de consumo de producto local».

Fotos | Así reivindica Unió de Pagesos la presencia de producto local en los hospitales / R.F.

En todos los Ayuntamientos

«Lo que hemos hecho es presentar una moción en todos los Ayuntamientos para incentivar el consumo de producto local en la administración en los contratos públicos. La administración debe dar ejemplo. No podemos pedir a la ciudadanía que consuma producto local si la administración no lo hace», desgranó el secretario general de Unió de Pagesos, Sebastià Ordines. «Empezamos en el colegio púbico de Santa Maria criticando que en la alimentación del alumnado no había presencia de producto local, continuamos en el Hospital de Inca pidiendo que en los hospitales hubiera producto local y ahora pedimos la presencia de producto local en la compra que hacen los Ayuntamientos. Pensamos en hacer acciones realistas, pequeñas pero que benefician al sector payés de Mallorca», defendió Ordines que admitió que hacer prevalecer el producto local en los concursos públicos es difícil, por ello, lo que han hecho desde Unió de Pagesos ha sido buscar la fórmula jurídica que ampare esta compra de producto local de Mallorca. «Lo que sí puede tener más puntos a la hora de un concurso público es puntuar más los productos que menos emisiones de CO2 tengan, evidentemente si estamos en Mallorca los productos que menos emisiones generan son los hechos aquí. Esperamos que todos los Ayuntamientos se hagan suya esta moción y que se apruebe en la mayoría de consistorios», explicó. De hecho, admitió que ayer hicieron una ronda de llamadas a los partidos políticos para que se la hagan suya la moción y la eleven a pleno. «La respuesta ha sido positiva. Cualquier partido de cualquier color que tenga interés en defender la agricultura de Mallorca, debe votar a favor de la moción», razonó.

«El sector payés necesita consumo, porque sin consumo no hay agricultura y sin agricultura no habrá paisaje. Por lo tanto la mejor manera de contentar a un payés es comprándole producto. Desde Unió de Pagesos pensamos que la administración debe aportar luz y favorecer que la compra sea local para apoyar a los payeses de Mallorca», argumentó Ordinas.

El secretario general de Unió de Pagesos recordó que esta oleada de reivindicaciones empezó debido a una adjudicación de un concurso público a una empresa de fuera para abastecer de fruta a las escuelas que se sumaron. «Es un proyecto para abastecer de fruta a unos 78.000 alumnos y ganó una empresa valenciana. No ganó por precio, ganó por un punto a otra empresa de Mallorca que se presentó. No era cuestión de precio. Si en este concurso hubieran aplicado el criterio de dar puntos a los productos con bajas emisiones de CO2, la empresa mallorquina hubiera ganado. Y gracias a que la empresa mallorquina hubiera ganado, mucha fruta de Mallorca hubiera encontrado un camino de venta y no hubiera quedado en el árbol como ocurre ahora», lamentó.