Así celebrarán Matthias Kühn y Norma Duval la millonaria indemnización de Muleta

Fent | Matthias es más listo que nuestros políticos

No me extraña que cuando en el Govern o el Consell oyen hablar de Sóller parece que han visto el mismísimo demonio. Somos el jardín de Mallorca, un jardín envenenado que sale muy caro al erario público con sentencias millonarias que debemos pagar entre todos. A la de Muleta de esta semana, 96 millones, hay que sumarle la del túnel, 31milloncitos, más alguna otra que ronda por ahí. El premio de consolación con el desastre de Muleta, querida, es dejar volar la imaginación para conjeturar que la vedette lo está celebrando con champán del más caro por el chorro de millones que le acaban de caer del cielo a su novio. Matthias Kühn no es tonto y lo ha demostrado. Por los hechos te aseguro que es más listo que los políticos de izquierdas que han gobernado. No nos merecemos tener unos gobernantes así, que dilapidan nuestros caros impuestos para pagar sentencias de sus fiascos. Que lo celebre Norma, porque nosotros poco tenemos que festejar con ese desastre que ha sido el caso Muleta. Casi mejor que hubieran construido los chalés. ¡Vamos Matthias, tú puedes!

Desfent | Menudo pastizal para las arcas públicas

Se nota que anau grossos per devers Sóller. Entre Muleta y el túnel de Sóller habéis plomat un dineral a las arcas públicas sin pestañear. Debe estar contenta na Margalida nostra con este bofetón judicial y económico procedente del pacto progresista. Si no tenía suficiente con las mascarillas... toma tassa i mitja. Pese a todo ello, querido, debemos confesar a nuestros seguidores que los dos nos hemos acordado de la vedette al conocer la indemnización millonaria. Mientras el Govern deberá aprobar una ley de crédito extraordinaria para pagar (el desembolso equivale ni más ni menos que a la inversión que el año pasado se hizo en educación), Norma Duval va pregonando en las revistas del corazón que cuando en dos meses reciban los casi cien millones lo van a celebrar a lo grande. Me quedo tranquila por su celebración mientras tanto son casi cien millones que se podrían destinar a Educación. Ya me perdonarán los ecologistas pero tal vez hubieran sido más rentables los 33 chalés de lujo que no hacer frente a esta millonada y tener Muleta como está.