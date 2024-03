El Consell escuchará a los consistorios antes de autorizar carreras en la Serra

El Consell de Mallorca «tendrá en cuenta» la opinión de los ayuntamientos de la Serra de Tramuntana antes de autorizar una carrera automovilística o de motos en la cordillera. Así lo asegurado este jueves el director insular de la Serra de Tramuna y alcalde de Escorca, Antoni Solivellas, quien se compromete a escuchar a los alcaldes porque «son los que conocen de forma más próxima cómo afectan estas actividades a los vecinos y comercios de sus municipios».

En este sentido, Solivellas recuerda que, actualmente, antes de autorizar un rally como el que se celebra este fin de semana por las carreteras de la Serra, los organizadores «necesitan una autorización de Tráfico y de Carreteras» y una vez obtenidos estos permisos «se piden informes a los ayuntamientos, que no son vinculantes». A pesar de ello, el Consell «tendrá en cuenta» estos informes y podría darse el caso de que si no hay consenso con los municipios, la institución insular podría no autorizar la actividad deportiva.

Cabe recordar que el GOB reclamó el miércoles al Consell que «limite» el número de rallys en la Serra por el elevado impacto que generan tanto a nivel ambiental como social. Sólo este año, podrían autorizarse 14 rallys en la montaña mallorquina, denuncia esta organización.

En este sentido, Solivellas comparte con los ecologistas la necesidad de que estas pruebas «molesten lo menos posible» porque se desarrollan en una zona «muy sensible» desde el punto de vista ambiental.

El alcalde de Escorca explica que a lo largo de los años ha negociado con los organizadores de diferentes carreras y en algunas ocasiones se opuso a su celebración porque no se cumplían unos requisitos mínimos. «Algunas veces estos rallys no se autorizaron desde el Consell porque desde el ayuntamiento de Escorca estábamos en contra, aunque en otras ocasiones sí se celebraron a pesar de nuestra oposición», apunta. Por ello, considera que estas pruebas deportivas «no pueden organizarse sin un consenso con los ayuntamientos sobre los horarios y los días más adecuados».

«La voluntad del Consell es la de escuchar a los ayuntamientos y tener en cuenta sus informes a pese a que no son vinculantes», añade el director insular de la Serra de Tramuntana.

Otra cuestión que la institución insular tiene previsto abordar durante esta legislatura es la de actualizar la normativa que se aplica para autorizar estas competiciones con el objetivo de adaptarlas a las actuales restricciones que se aplican en la Serra de Tramuntana, un territorio muy sensible.

«Todas estas cuestiones están sobre la mesa», asegura Solivellas, convencido de que una afición como la de las competiciones de motor «no puede perturbar el entorno de un espacio tan protegido como la Serra de Tramuntana».