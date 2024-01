El Ayuntamiento de Marratxí ha reiterado, a través de un escrito a la Comisión Balear de Medio Ambiente, su negativa a la construcción del parque fotovoltaico en los alrededores del aeródromo de Son Bonet, entre es Pont d'Inca y es Pla de na Tesa. La decisión de enviar este escrito al Gobierno fue tomada por el equipo de gobierno municipal una vez que tuvo conocimiento del acto dictado el 8 de enero de 2024 por el Tribunal Superior de Justicia de las Islas Baleares, que parcialmente estimó la petición de Aena de medidas cautelares en relación con la Resolución del 6 de julio de 2023 del presidente de la Comisión de Medio Ambiente de las Islas Baleares.

Como consecuencia de este acto judicial, se deberá continuar con la tramitación del procedimiento ambiental, por lo que "este Consistorio, representado por el alcalde, Jaume Llompart, quiere reiterar su informe desfavorable y su oposición al desarrollo del parque fotovoltaico de Son Bonet en los términos en los que se ha proyectado", explica la carta firmada por el alcalde.

"La ubicación del parque se realiza en una zona clasificada por las Normas Subsidiarias como Sistema General de Espacio Libre Público, también contemplada para la continuación de las calles de Son Bonet, Can Balo y Can Frontera", continúa la misiva. "No se han estudiado de verdad otras alternativas con menor impacto para su entorno y la calidad de vida de los residentes, que se vería gravemente afectada por la privación del uso de este espacio libre y las molestias que se les provocaría", continúa.

Plan "inadecuado"

"El proyecto es inadecuado desde un punto de vista ambiental, urbanístico, paisajístico, de movilidad sostenible y de conservación de los edificios protegidos. En consecuencia, solicitamos que se tenga por presentado este escrito y que la Comisión de Medio Ambiente de las Islas Baleares resuelva en sentido desfavorable la solicitud de evaluación ambiental", concluye el escrito dirigido al Gobierno.

Además de la carta, el Ayuntamiento enviará los informes emitidos por los Servicios Técnicos Municipales en sentido negativo, en referencia al proyecto constructivo como a las deficiencias y afectaciones medioambientales que se derivan del estudio de impacto ambiental.

"Este equipo de gobierno no está en contra de los parques fotovoltaicos y de las energías renovables en ningún caso, lo que estamos en contra es de aquellos que van en contra de la calidad de vida de nuestros vecinos", ha querido reiterar Llompart.