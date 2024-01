Si no lo teníamos claro, la DGT se ha encargado de hacerlo: no tiene ningún interés en acabar con las carreras ilegales que cada semana tienen como escenario la carretera Ma-10. Lo digo después de leer en este diario que Tráfico instalará nada menos que cuatro radares de tramo en otras tantas carreteras de la isla. Aunque no lo afirmo, presumo que es para hacer caja con el pretexto de los excesos de velocidad. Me parece increíble y una descarada burla a los vecinos y a la plataforma Indignats Ma-10, que desde hace años vienen denunciando la ‘barbarie’ de las carreras ilegales, mientras que a Tráfico no se le ocurre otra que instalar un radar, por ejemplo, en la carretera de Sineu. Que me perdonen los sineuers y compañía, pero estoy más que seguro que los vecinos de este pueblo preferirían que se colocara en la carretera del Puig Major donde seguramente el propio Tráfico haría más caja y un bien social a los residentes de Sóller y Fornalutx instalando un radar. Me hierve la sangre querida cuando leo noticias como esta que demuestran que las administraciones, muchas veces, no velan por el interés general sino por el suyo propio. Ala, ¡desde Sóller con amor!

Desfent | En Pollença respiran mucho más tranquilos

Querido, se ve que estamos sintonizados porque al leer la noticia de que habrá más radares en las carreteras de Mallorca me fui a mirar la información para conocer si alguno de ellos, al fin, llegaba a la famosa carretera Ma-10 donde todo vale. Parece que seguirá siendo así, en cambio, yo que no me dejo perder mucho por tu Serra sí deberé vigilar la velocidad porque por mi zona que habrá más vigilancia, deberé ir con cuidado para que no me pille. En otro orden de cosas, esta semana en Pollença han podido respirar tranquilos porque Recursos Hídricos menos mal que ha rectificado y ha dado luz verde a la ansiada reforma de la fábrica de Can Morató para que sea la sede social de Colonya Caixa Pollença. La autorización llega con ciertas prescripciones pero llega. No tan tranquilos pero deben estar por Calvià tras las últimas informaciones del ciberataque ya que podría haber afectado a la confidencialidad de los datos de la ciudadanía y personal municipal. ¡Menuda agonía para todos debe ser esa espera! En fin, ¡desde el Pla con amor porque espero que no me ciberataques!