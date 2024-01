El gallinero de la Part Forana está algo removido. No sé si será porque al final ha llovido como hacía meses que no pasaba, porque han caído las primeras nevadas, porque en Pollença andan haciendo pintadas vandálicas o porque en Sóller los hay que se atrincheran con una ballesta para huir de la Guardia Civil. Sea como fuere, querida, la cosa tras la Via de Cintura está un tanto removida, algo que podría cambiar a partir de los próximos días con la encendida de los foguerons de Sant Antoni. Y es que no hay como una buena torrada con su xuia, sobrassada o botifarró para calmar los ánimos a los más encendidos. He de decir que en la Serra de Tramuntana no hay el fervor por Sant Antoni que se respira por otros lares de Mallorca en estas fechas. Así que disfruta de tus dimonis y todo lo que conlleva esta fiesta, que como nuestra que es hay que conservarla. Que el Sant Antoni queme todos estos malos espíritus que están circulando por la isla en estos días y que traiga a los vecinos de la Serra un mejor servicio de telefonía o internet. En Babanyalbufar saben de qué hablo. ¡Desde Sóller con amor!

Desfent | Un sant antoni con aires de renovación

Yo creo que si en la Serra se os contagiara un poco el fervor santantonier, no vivirías episodios como el de esta semana con el atrincherado con una ballesta. ¡Es que sois peliculeros hasta la médula los sollerics! En fin que en Banyalbufar ya respiran tranquilos porque han recuperado su cobertura. Lo que daría muchos días para vivir en la Serra y quedarme con el móvil sin servicio, de momento, como has podido notar estoy en plena cobertura santantoniera. ¿Qué me gusta Sant Antoni? No lo niego. Que me gustaba mucho más cuando no tenía que cubrirlo, cierto. Ojalá algún día pueda volver a tener vacaciones un 16 y 17 de enero para vivir la fiesta desde el otro lado pero de momento parece que este año la cosa va de cambio de caras, de renovaciones, de adiós y de debuts. Llegan aires nuevos a los Sant Antonis de nuestra querida Part Forana, algo necesario para seguir evolucionando al ritmo de la sociedad, un hecho que no implica que la fiesta pierda su esencia. Como bien dicen los nuevos integrantes de la Colla de Manacor, lo que importa son las figuras, no las personas que hay debajo el vestido. ¡Desde el Llevant con amor!