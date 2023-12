Joan Enric Capellà, doctor en Geografía, publica un nuevo libro: «Para cambiar el turismo hacen falta una o dos generaciones»

El doctor en Geografía y ex propietario de la cadena SOM Hotels (entre otros abrió el primer establecimiento del sector exclusivamente enfocado a mujeres, en Porto Cristo) Joan Enric Capellà i Cervera (Campanet, 1979) acaba de escribir Turisme o no Turisme?. Reptes pe a la Mallorca del segle XXI (Leonard Muntaner Editor), una reflexión crítica sobre el gran sector de la economía isleña desde hace más de cien años, el inmovilismo de sus modelos y hojas de ruta a través de preguntas que hacen reflexionar de verdad.

Ahora ha iniciado una gira de presentaciones-coloquios que le llevarán por todos los municipios mallorquines, incluido Manacor. Todo acompañado de la web Homus Turisticus, a modo de foro popular de opinión y posterior interpretación de datos. Capellà habla de replantear ciertas cuestiones que se han quedado estancadas: «Con la pandemia hemos pasado una crisis de restricciones a la movilidad brutales y una pérdida del 30% del PIB… y parece no haber significado nada para Mallorca turísticamente hablando. Mantenemos la misma estructura de hace más de un siglo. El libro está escrito con el espíritu único de provocar conciencias. Es más, en las presentaciones planteamos una tertulia provocadora, de reflexión, pero sin una actitud de ira. «Cuando hablamos de turismo es imprescindible huir de la víscera, del blanco y negro e ir a la combinación de lo emocional y racional para tomar buenas decisiones».

Este es el primer estudio editado por el doctor en Geografía para el público generalista. Ya había escrito para publicaciones científicas y en el plano profesional. «El editor Lleonard Muntaner hacía rato que me lo pedía. Sólo era cuestión de encontrar espacio y tiempo. Son 25 años de relación con el sector turístico desde distintos puntos de vista, por lo que creo que puedo ofrecer una visión adecuada».

Cambio de modelo

¿Pero cómo hacer para cambiar el modelo actual? «No debe cambiar el turismo sino las personas. Y para cambiar de personas, esto no va de una o dos legislaturas, sino que estamos hablando de una o dos generaciones. Es una carrera larga, no cambiaremos en dos días. El libro es una crítica al corto plazo y pone retos para el siglo XXI: empezar a cooperar más y a competir menos». El libro también funciona como historia de los acontecimientos, comenzando por los inicios y preludios del hecho turístico, que en realidad empezó en Mallorca a principios del siglo XX con Miquel dels Sant Oliver o Maties Mut como pensadores precursores. «Dels Sants Oliver ya se daba cuenta de lo nuevo. De hecho, el término o la denominación de turismo se importó de Italia», dice.

«El Foment del Turisme nace en 1905, dos años después de la inauguración del Gran Hotel de Palma. Enlazando con lo que le decía, en los años 50 todavía estaba el espíritu de cooperación, de apostar por Mallorca, sin el egoísmo posterior de sólo tratar de enriquecerse», agrega.

Esto pasa sobre todo el los 60 y en cuanto pasamos al turismo de masas: «Cuando las cifras empiezan a contarse por millones es cuando empieza a pervertirse todo. Empiezan a venir los mercados europeos y a poner cheques sobre la mesa: ‘yo te diré cómo debes llevarlo’. Hace sesenta años que nos siguen dictando y después queremos tener un turismo de calidad…», critica Capellà.

Otra de las cuestiones interesantes que se plantean es desde qué punto de vista hay que abordar las posibles soluciones. Para Capellà eso no pasa por la injerencia de las administraciones públicas. «Las veces que ha actuado de esa forma, el estado ha favorecido que haya situaciones de monopolio, ha bloqueado en favor de quienes le asesoran. Si fuera sano estaría muy bien, pero todos sabemos a quiénes representan finalmente los sindicatos o las patronales, los dirigentes acaban siendo títeres…»

¿Morir de éxito?

«Si no hacemos nada es cierto que moriremos de éxito. Además; ¿Cuál es la definición de morir de éxito? ¿De qué personas hablamos? Para un colombiano o un senegalés, por ejemplo, conseguir sitio en una cocina puede ser el maná, para los extranjeros del norte con yate y lugar en puertos exclusivos, será otra la interpretación. Depende a quién lo pidamos lo verá diferente… y toda es población mallorquina, por tanto la respuesta debe ser poliédrica. De ahí Homus Turísticus, la web que he creado para extraer datos más reales», dice Capellà, «Quiero que la gente opine, que el mensaje del libro les haga reflexionar, después ya dependerá de que la sociedad que lo rechace o lo reciba con interés».

A la pregunta sobre por qué cambiar de forma de actuar si el sector refleja números esplendorosos como en 2019, Joan Enric Capellà otra vez reflexiona: «¿A quién le va bien?, ¿a Mallorca?, ¿al territorio?. Si a nivel docente estamos en la cola del informe Pisa… Hay un capítulo dedicado a ese éxito o no éxito. Como las civilizaciones más potentes, esto tampoco va a durar para siempre, pero es evidente que sí a corto y medio plazo. No voy en contra de nadie. Lo que sí critico de Escarrer y de otros hoteleros es que no tengan una mayor sensibilidad… ¿Dónde han enviado a sus hijos a estudiar? Aquí no, van a Sant Pol o a Les Roches. Nuestra Escuela de Turismo ni siquiera sale referenciada en los rankings internacionales… ¿Cómo puede ser esto? Como le decía, necesitamos un mayor espíritu de colaboración por encima de otras estrategias. Es cierto que mantienen las sedes sociales aquí y eso nos beneficia, pero este liderazgo superior no está».