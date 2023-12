Agricultura comprará la finca de sa Bastida de Alaró con fondos de la ecotasa

Este 2024 empieza con buenas noticias para Alaró. Y es que la conselleria de Agricultura, Pesca y Medio Ambiente contempla comprar la finca de sa Bastida de Alaró. Més per Mallorca envió una enmienda a Turismo para que comprara con fondos del Impuesto de Turismo Sostenible (ITS) dicha finca, que actualmente está en manos privadas. La oferta inicialmente fue rechazada pero durante el debate de presupuestos, la conselleria de Agricultura, Pesca y Medio Ambiente decidió hacer una transacción y pactar la enmienda con Més per Mallorca para incluirla en los presupuestos de ITS destinados a Agricultura y Medio Natural debido al valor medioambiental de la finca y de los restos tardorromanos.

Así, el importe estimado de compra asciende a 800.000 euros. De hecho, esta operación contaría con el visto bueno de todos los grupos políticos que conforman el Ayuntamiento de Alaró. Durante 2024 se iniciarán los pasos necesarios con la propiedad y se elaborarán los informes necesarios para intentar adquirirla. Cabe recordar que sa Bastida es una finca con una extensión de 809.349 metros cuadrados, distribuidos en varias parcelas. Está situada al noroeste y a escasos metros del núcleo de Los Damunt, el barrio más antiguo de Alaró. Dos años atrás, la asociación cultural Al Rum presentó un amplio dossier a todos los partidos y a las instituciones de ámbito local, insular y autonómico en el que planteaba una posible adquisición de la possessió. En el documento se explicaban sus valores histórico–arqueológicos, paisajísticos, antropológicos, de fauna, flora e hídricos. La finca En sus terrenos se encuentra una fortificación que da nombre a la finca. Tiene murallas de hasta siete metros de altura, media docena de aljibes y restos de lo que podrían ser habitaciones de los pobladores. Los estudios realizados hasta ahora sugieren que estuvo activa desde el siglo IV o V hasta el XI, coexistiendo en algún período con el Castell de Alaró, aunque este es más moderno. Tras años de trabajos preparatorios con voluntarios, este verano se ha desarrollado la primera campaña de excavaciones en uno de los depósitos. Según el arqueólogo Biel Llodrá, se han encontrado cerámicas y otros materiales que permiten alargar sus años de vida útil. En el informe también se resaltan los valores etnológicos. Además de kilómetros de marges y varias sitges de carbón, se encuentran hasta seis forns de calç y, lo que es más curioso, los restos de un molino de yeso. La finca en venta no tiene casas de possessió, ya que se encuentran en el vecino barrio de Los Damunt y desligadas de la propiedad. Esta es una ventaja adicional porque no será necesario afrontar una costosa restauración, como ha ocurrido en otros espacios públicos. Una piedra de molino y piezas cerámicas salen a la luz en sa Bastida de Alaró En su informe, el geógrafo Francesc Lillo, explica que la Mola fue una de las seis tierras comunales con las que llegó a contar Alaró y "todas acabaron vendidas en distintos procesos de desamortización o especulativos". La flora más abundante la conforman los pinos –que han invadido los olivares que se explotaban en el pasado–, también hay encinas y una garriga situada en la parte más alta de la mola, la montaña que destaca en la finca con 578 metros de altura. Hay un eucalipto de más de ochenta años de antigüedad incluido en el catálogo de árboles singulares. En cuanto a la fauna, en los montes se encuentran las dos especies de buitre –voltor– que habitan en la isla: el negro y el leonado. Los valores paisajísticos presentan una ventaja añadida, según el informe citado. Mientras la mayoría de fincas públicas se encuentran en zonas alejadas o de acceso complicado, sa Bastida está a menos de quinientos metros del núcleo urbano y a pocos kilómetros de Palma. Esta cercanía ofrecería un espacio controlado para el ocio en familia. Desde el punto de vista físico se encuentran numerosas cuevas, alguna sirvió de refugio durante la Guerra Civil, y las rocas del Picó Gros y del Picó Petit. Finalmente, en sa Bastida mana la fuente del mismo nombre. Fue reconocida por el ministerio de Sanidad como mineromedicinal en 1965 y se comercializó por toda la isla hasta hace unos años. La planta embotelladora ocupa 1.045 metros cuadrados y, una vez adaptada, podría utilizarse como centro de recepción o interpretación. El caudal podría aprovecharse para incrementar los recursos hídricos que abastecen Alaró. En el informe coordinado por Al Rum, la ingeniera Myriam Viñas explica que su caudal oscila entre los 1.500 y 3.000 por hora, según la época del año, y que existen seis depósitos de regulación.