Como si no hubiera maldecaps suficientes en el seno del Ayuntamiento de Sóller, un concejal con pretensiones de locutor quiere crear una emisora de radio municipal. Los peperos, que no dicen nada, asumen cierta preocupación y temen que se convierta en el altavoz de sus rivales y socios en el gobierno local, que parecen desconocer que hay una legislación que obliga a los medios públicos a su pluralidad además de la rigurosidad a la que se debe todo medio de comunicación. Por supuesto nadie sabe lo que costará, ni los medios que tendrá ni los recursos humanos de necesitará. Todo sea para chupar micro y si hace falta crear una radio, pues endavant, con tal de vender el humo que el resto de medios intenta filtrar. No es extraño que después la oposición se queje que las redes sociales de este Ayuntamiento parezcan un panfleto propagandístico. Tan cierto como que todavía haya gente que tiene perros y no sabe cómo controlarlos. Parece mentira que todavía pase eso. ¡Desde Sóller con amor!

Desfent | Menos cuestionar a la prensa

Querido, tras tu viaje más que merecido me perdonarás si hago un excepción en esta sección para hablar de un tema que a ti te aburre pero que se ha convertido en mi día a día obra y gracia de mis hijos. Sí, hablo de fútbol. Señor Aguirre, la pregunta de mi compañero Sebastià Adrover no huele mal. Mucha diplomacia ha tenido al formularla de manera tan elegante pero lo que verdaderamente huele mal es su ataque al periodista. Así que menos cuestionar a la prensa y más ponerse a trabajar en su equipo que en la jornada 15 como que ya es hora de empezar a espabilar. En otro orden de cosas, querido, te pongo al corriente que lo que tu llamas secarral, sí el Pla, ahora os quiere hacer la competencia con eso del turismo, lo vendemos como «paraíso rural» con nuestras cabras, ovejas y demás. En fin que si la cosa les funciona y se pone tan chungo como en Sóller ya me veo mudándome a no sé donde porque no quedará ni un ápice de esta tierra que no esté al servicio de los visitantes. ¡Desde el Pla con amor!