Como te has convertido en la Pilar Rahola de esta sección, es lógico pensar que cualquier tema es digno de llevarlo al salseo. El culebrón de Capdepera me cae lejos, tanto que no entiendo el show montado. Me gustaría ver el programa electoral de PP, PSOE y Més para saber dónde radican esas diferencias tan abismales como para que sea un pecado capital que populares y nacionalistas pacten. Se ve que algunos no entienden aún que en los pueblos se vota casi siempre a las personas. Por ponerte un ejemplo, incluso si Apesteguia tuviera un tomb de cap y se hiciera del PP seguiría gobernando en su feudo deianenc. Lástima que en la part forana se quiera llevar el debate estéril de las siglas en vez de remar todos hacia un mismo objetivo. Para espectáculo ya tenemos el de Vox, que pretende meternos con calzador el bilingüismo que ellos mismos se niegan a profesar. En Sóllerlandia tenemos la Seu plena d’ous con la futura reserva marina que, si llega, lo hará cuando los recursos pesqueros están esquilmados. Querida, ve a correr un poco más a ver si dejas esa mala leche que llevas encima.

Desfent | El principio del fin de la era Fernández

Querido, cuando una es mal lletada por naturaleza de nada sirve correr. Superada la crisis municipal gabellina debo decir que por mucho que les pese a algunos, en Capdepera han dado el primer paso para sentenciar la era Fernández. Cierto es que acaparó los focos en el pleno municipal pero por mucho que diga que el pacto nace «podrido» la realidad es que su ego le ha impedido hacer la lectura correcta del serial gabellí. Las urnas le castigaron. La pura realidad es que si hubiera dado un paso al lado, Capdepera ahora sería de izquierdas. Los socialistas poden predicar missa, més val que analicen su pacto en Binissalem antes de poner el grito en el cielo con eso del pacto antitransfuguismo. Así las cosas estoy segura que reinará la paz en el municipio gabellí sobre todo porque los contrincantes naturales ahora han aunado fuerzas por el bien de la gobernabilidad del municipio. Que sirvan estas líneas para aplaudir a PP y Més por saber aparcar las diferencias y enfatizar los puntos en común para dar estabilidad al Ayuntamiento. Y a quien no le guste, que se marche, como Fernández.