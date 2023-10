Las dudas sembradas anoche por los socialistas al afirmar que el pacto entre PP y Més per Capdepera incumplía el pacto antitransfuguismo han tenido su reacción tanto a nivel autonómico como en el seno del Ayuntamiento gabellí que esta tarde a las siete celebrará el pleno en el que se estrenará el nuevo equipo de gobierno. Así la alcaldesa popular Mireia Ferrer ha dejado claro que ellos han firmado “ un pacto con Més per Capdepera que sigue siendo Més per Capdepera”. “Me parece absurdo hablar de tránsfugas cuando los cinco regidores son de Més per Capdepera porque no ha entrado ninguna instancia al Ayuntamiento de Més per Mallorca pidiendo la disolución del grupo municipal ni que pasen al grupo mixto. Es absurdo que los califiquen de transfugas cuando ellos no se han marchado”, ha zanjado la alcaldesa que se ha visto arropado por su partido.

Y es que fuentes del PP en Palma no han dudado en apoyar a su número uno en Capdepera y a la decisión de la junta local de llegar a un acuerdo de estabilidad con Més per Capdepera. “Los resultados de las urnas dejaron una situación de difícil gobernabilidad. Con esto hemos estado trabajando desde la investidura y hemos logrado cerrar un acuerdo de programa con Més per Capdepera basado en la gestión. El tema municipal, es menos ideológico y más de gestión, de estabilidad y de contacto con los vecinos. Es en base a estas premisas que se ha cerrado un acuerdo. Los programas electorales de los partidos en un municipio son compatibles”, razonan los populares. Así las cosas, desde el PP en Palma no han dudado en señalar de “muy atrevidas” las declaraciones hechas por los socialistas cuando “las urnas en Capdepera castigaron al PSOE de una manera muy importante”.

Amb tota el respecte, Catalina, i amb la legitimitat que em dona ser coordinador d'un partit i membre d'una Executiva que ha estat molt clara en les seves línies vermelles i ha pres decisions complicadíssimes. El procés intern de MÉS per Mallorca és garantista, té el temps i la… https://t.co/3F7LM51I80 — Lluís Apesteguia (@LluisApesteguia) 24 de octubre de 2023

Y en Més per Mallorca, Lluís Apesteguia frenó a la socialista Catalina Cladera cuando a través de redes sociales aseguró que desde el PSOE no se quedarán quietos ante “el incumplimento flagrante” del pacto antitransfuguismo en Capdepera, por lo que, exigía a Prohens que ordenara a la alcaldesa popular no ejecutar el pacto con “cinco regidores tránsfugas”. Ante estas declaraciones, Apesteguía le recriminó a Cladera que no categorizara ninguna persona en su nombre y que no lo usara de manera partidista por su interés sobre todo cuando el PSOE a nivel de Capdepera “si hubiera sabido leer mejor los resultados de las elecciones y tomar decisiones complicadas que otros sí hemos asumido, no estaríamos donde estamos”.

"No fue prudente"

“Creo que no fue prudente a la hora de hacer sus declaraciones porque son sobre una decisión de Més per Mallorca y no es al PSOE a quien le toca decidir los ritmos ni el fondo del asunto. Me pareció una imprudencia por parte de los socialistas”, ha asegurado Apesteguía que ha confirmado que están a la espera que el comité de garantías del partido se pronuncie. Y es que tras la firma del pacto, la Ejecutiva de Més per Mallorca decidió que comunicaría el martes al Ayuntamiento la disolución del grupo municipal y que sus cinco regidores pasarían al grupo mixto, algo que quedó paralizado porque los ediles gabellins presentaron un recurso de amparo al comité de garantías y arbitraje de la formación, un órgano que tiene 30 días para resolver la petición, algo que implica que el proceso se suspende hasta que haya una decisión en firme. “Entiendo que haya partidos que quieran sacar tajada de la situación pero Més es un partido muy garantista y se respetarán los estatutos”, ha afirmado el líder de Més.