El serial de la política gabellina debido al pacto entre PP y Més per Capdepera ha terminado este miércoles por la tarde con el pleno que aprobó las retribuciones y dedicaciones del nuevo equipo de gobierno que pasa de los cinco regidores del PP de la alcaldesa Mireia Ferrer a los diez que suman gracias al acuerdo de gobernabilidad alcanzado el lunes. Eso sí, el exalcalde socialista Rafel Fernández quiso ser el foco de atención cuando en su única intervención pronunció un discurso sobre un acuerdo «que nacía podrido» y que incumplía el pacto antitransfuguismo. «Este pacto tiene los momentos contados», vaticinó Fernández que no dudó en «llamar por su nombre» a los regidores de Més per Capdepera: «No sois del grupo mixto ni regidores no adscritos, sois tránsfugas», espetó un Fernández que mostró «el rechazo socialista» al pacto marchándose de la sesión, eso sí, bajo los aplausos y «bravos» de los ediles de Més y sus militantes que aplaudieron la salida de Fernández. Cabe recordar que lo que pedía Més para alcanzar un acuerdo de izquierdas era que el exalcalde diera un paso al lado.

13 Pese a que ya estaba ausente de la sala de plenos, Núria Garcia de Més no dudó en responder a Fernández: «Aunque no me escuche, en este grupo no hay ningún tránsfuga porque nadie nos ha expulsado. La decisión de la Ejecutiva de Més está impugnada». Además confesó que el propio Lluís Apesteguía les informó que no había ningún escrito registrado en el Ayuntamiento en el que se pedía la disolución del grupo municipal de Més porque estaban a la espera que el comité de garantías se pronunciara. Además, Garcia quiso dejar claro que «Més per Capdepera nunca ha pactado con el PSOE porque Rafel Fernández nunca nos ha querido». Por su parte, la alcaldesa Mireia Ferrer prefirió no perder ni un minuto en responderle porque se había marchado del pleno. Lletra menuda: Infructuoso intercambio de vanas acusaciones Dedicaciones Así las cosas, con el pacto entre PP y Més, la vara de mando continuará en manos de Mireia Ferrer hasta noviembre de 2025 que la cederá a su socia Núria Garcia. En cuanto a las delegaciones, la alcaldesa llevará Recursos Humanos mientras que García será la responsable de Hacienda, Vías y Obras. Yannick Wilken de Més será el edil de Cultura, Castell, Patrimonio y Fondos Europeos. El popular Paulí Faba gestionará Actividades, Urbanismo, Archivo, TIC y Centre Melis Cursach mientras que su compañero Sergi Viejo será el regidor de deportes. Mireia Flaquer (Més) llevará Bienestar Social, Igualdad, Gente Mayor y Educación y la popular Agripina Rocha Sanidad, Juventud, Contratación, Turismo y Limpieza. Manu Filgueiras (PP) se encargará de Seguridad Ciudadana, Movilidad y Medio Ambiente. Joan Campins (Més) de Ferias y Fiestas y Marga Bisquerra, también de Més, Mercados, Tejido Empresarial, Participación Ciudadana y Promoción económica. En cuanto a las dedicaciones, Mireia Ferrer tendrá dedicación exclusiva con una retribución anual de 52.000 euros. Agripina Rocha y Manu Filgueiras percibirán 36.200 euros anuales por dedicar el 100% de su tiempo al Ayuntamiento, igual que Núria Garcia. Paulí Faba, Mireia Flaquer y Yannick Wilhen percibirán 27.172 euros anuales con una dedicación del 75% mientras que la retribución de Sergi Viejo por una dedicación del 50% será de 18.115 euros anuales. Margalida Bisquerra y Joan Campins cobrarán 9.057euros anuales por dedicar un 25% al Ayuntamiento.