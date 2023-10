“Políticos y moteros están completamente solos. Solo ellos defienden esta situación, el resto de la ciudadanía está en contra”. La plataforma de Indignats Ma-10 ha traducido el “infierno” que viven en un vídeo para alertar a la población del “delito múltiple” que se está cometiendo mientras las instituciones se ponen de “perfil” ante una realidad que es que la carretera de la Serra sirve de “circuito de carreras ilegales de motos y coches tanto de día como de noche las 365 días del año”. Pero la indignación de estos vecinos crece aún más cuando ven como instituciones como la DGT no solo se pone de perfil sino que “parece que hace oposición a solucionar el problema”. De ahí que hayan aparcado la vía diplomática para emprender acciones de protesta como cuando cortaron la carretera en Banyalbufar y ahora con la presentación de este vídeo.

Así las cosas, los indignados de la Ma-10, que custodian miles de minutos de grabaciones, han resumido en un vídeo de unos 20 minutos su tortura diaria en la que aparecen vecinos de Banyalbufar, Estellencs o Fornalutx, además de conductores del TIB o incluso el obispo Sebastià Taltavull. Evidentemente, el montaje denuncia las constantes ilegalidades que se cometen en la Serra de Tramuntana. “En nuestras casas no podemos mantener una conversación, no podemos mirar una película, no podemos concentrarnos para leer, solo podemos inmortalizar el infierno que sufrimos con las carreras de motos y coches”, admiten desde la plataforma.

El vídeo de denuncia presentado este jueves está disponible en la plataforma YouTube y está enlazado con la página change.org en la que se pide colaboración ciudadana para sumar esfuerzos y exigir que se pare este “delito múltiple contra el orden público, la seguridad vial, la salud pública, el medio ambiente y la propiedad privada”.

Testimonios

El vídeo, que amenizado con la melodía de Insula Poetica de Joan Valent, cuenta con los testimonios de vecinos de los pueblos de la Serra más afectados, unas declaraciones que se van intercalando con carreras de motos y coches, mucho ruido de gas y crueles imágenes de bomberos, ambulacias y víctimas que se han dejado la vida en la Ma-10. “No soy pro radar pero cuando se toca la cartera, uno lo nota”, propone este vecino. En Banyalbufar, los testimonios que aparecen en el vídeo muestran su cansancio hacia las instituciones porque “nadie hace nada” y el problema se agrava. “No me han atropellado de milagro. No se paran en el paso de peatones”, lamentan los vecinos de Banyalbufar que advierten que salir a dar un paseo se ha convertido en un gran peligro. “Ellos son los dueños de la carretera. Ellos mandan”, sentencian. “Hay vecinos muy afectados por tener que sufrir este infierno”, señalan. Y es que como describen los residentes de Fornalutx “hay concentraciones de motos durante el día y de coches por la noche. Conducen a una velocidad excesiva y con tubos de escapes prohibidos”.

“Ni la Guardia Civil, ni el Govern ni el Consell hace nada útil para solucionarlo”, reiteran desde la plataforma de indignados. Desde Estellencs, dejan claro que “esta molestia continua de ruido y más ruido es insostenible tanto para los vecinos como para los residentes de la isla como por los visitantes. Si las motos quieren hacer carreras que acudan al circuito de Llucmajor porque cuando conduces por la Ma10 no sabes por dónde te saldrán. Es un problema continuo que se prolonga las 24 horas”, describe. “Ellos saben que no les pasará nada”, lamentan resignados.

Además de los testimonios de vecinos afectados, en el vídeo aparece la delegada del Gobierno, Aina Calvo, y la responsable de la DGT, Xisca Ramis, asegurando la primera que se ha trabajado mucho para solventar el problema y negando un exceso de velocidad la segunda. Tras sus intervenciones, viene la petición de la plataforma: “Basta de falsedades”.