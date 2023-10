Més per Capdepera se ha reunido esta tarde noche con la directiva de Palma. El mensaje de la ejecutiva de Més per Mallorca ha sido muy claro: si la asamblea local quiere entrar a formar parte del equipo de gobierno en el Ayuntamiento de Capdepera gobernado en minoría por los cinco regidores de la alcaldesa popular Mireia Ferrer no lo podrá hacer bajo las siglas de Més. Así las cosas, desde Palma se ha argumentado que rechazan cualquier acuerdo municipal con el Partido Popular por sus pactos con Vox.

Así, la propuesta tras horas de reunión y de intentar llegar a un acuerdo que ha lanzado la directiva de Més per Mallorca es que si los cinco regidores que Més per Capdepera cosechados en las elecciones del 28M quieren firmar un acuerdo de gobernabilidad con el PP lo deben hacer como regidores no adscritos, algo que desde la formación local consideran inviable porque consideran que "Més per Mallorca es tan nuestro como de los miembros de la Ejecutiva y no entendemos porque debemos dejar las siglas del partido para poder gobernar en Capdepera", ha explicado la regidora gabellina de Més, Núria Garcia.

Así las cosas en la reunión de este martes por la noche no se ha llegado a ninguna conclusión, por delante, quedan días de reflexión para ver qué postura que adoptan las bases de Més per Capdepera, que han expuesto a los directivos de Palma las razones por las que entrarían a gobernar con el PP en Capdepera. De todas maneras y pese a que no se ha llevado a cabo ninguna votación para determinar la postura final que adoptarán, tanto los regidores como la militancia en Capdepera no ve viable firmar un pacto como regidores no adscritos.

Cabe recordar que Mireia Ferrer del PP gobierna desde el pasado 17 de junio en minoría después de que el 28M dejara un triple empate entre los populares, PSOE y Més, además de los dos regidores de El Pi. Los números permitían un gobierno de izquierdas pero no fue posible porque Més per Capdepera puso como línea roja que el exalcalde socialista, Rafel Fernández, diera un paso atrás para poder firmar el pacto, algo que rechazaron desde las filas del PSOE.