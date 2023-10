La alcaldesa del PP, Mireia Ferrer: «En Palma desconocen la realidad del municipio, el pacto con Més es para la gobernabilidad de Capdepera»

El pacto entre PP y Més en Capdepera estaba listo, además venía avalado por el 90% de los militantes de la agrupación ecosoberanista gabellina pero ha fracasado con el veto de la dirección de Més per Mallorca a cualquier acuerdo con los populares «mientras el PP pacte con Vox». Son palabras del líder ecosoberalista Lluis Apesteguía que ha reconocido que «lo que ocurre en Capdepera son momentos complicados que deben analizarse internamente con la esperanza de encontrar soluciones a las divergencias que se viven con la agrupación local gabellina». De hecho, este martes hay una reunión con el fin de dialogar e intentar encontrar una solución entre Palma y Capdepera. Mientras tanto, la alcaldesa popular Mireia Ferrer ha sido clara: «Parecía que habíamos llegado a un consenso con Més. Nosotros cedíamos y ellos también. Había libertad de expresión por ambas partes. Incluso si había algún tema que hicieran en Palma que no les pareciese bien, tenían libertad de manifestarse o presentar alguna moción en el pleno, por ejemplo, por el tema de la lengua. Pero en Més en Palma no lo han visto bien. Y es que creo que en Palma desconocen la realidad de Capdepera. Estamos hablando de política municipal y de un pacto para la gobernabilidad para que el municipio vaya a mejor». Así las cosas la pelota ahora está en el tejado de Més.

Sea como sea, Ferrer recuerda que el posible pacto entre PP y Més en Capdepera empezó después del 28M, que dejó un triple empate a cinco regidores entre los populares, los socialistas y los ecosoberanistas, además de dos regidores de El Pi. «Estuvimos cerca de pactar pero no lo hicimos por falta de tiempo ya que ellos intentaron pactar con el PSOE si el exalcalde Rafel Fernández daba un paso atrás, por ello, el 17 de junio salí elegida alcaldesa en minoría». Prosigue que se acordó conceder los cien días de cortesía. «Es un municipio de 17 regidores y nosotros solo somos cinco, se necesita más fuerza para trabajar cómodamente. Nos iría muy bien tener un equipo de gobierno más amplio. Hace unos días empezamos a hablar de la posibilidad de llevar adelante el pacto que se quedó parado en junio», relata con el acuerdo en el aire debido a la oposición de la directiva de Més per Mallorca. «Es un problema de Més. Este martes se reúnen. Todos esperamos que se pueda solucionar el pacto para la gobernabilidad de Capdepera que es lo importante», zanja. En busca de un consenso Mientras en las filas de Més per Capdepera, se espera a la reunión de este martes para hacer declaraciones, se trata de un encuentro con la Ejecutiva de Palma que servirá para intentar «encontrar un consenso y reconducir la situación». Mientras tanto en Palma, en la rueda de prensa de los grupos parlamentarios, el líder de Més, Lluis Apesteguía, ha sido claro: la dirección de Més per Mallorca ha tomado la decisión que mientras el PP pacte con VOX es inviable cualquier acuerdo a nivel municipal. «Es verdad que en los pueblos la idiosincracia de cada municipio conlleva que los pactos se supediten a otros intereses pero el análisis que ha hecho Més per Mallorca es que con la situación que vivimos no se puede llevar a cabo este pacto con el PP mientras los populares no rompan con Vox». En un caso como el de Capdepera, Apesteguía ha argumentado que los estatutos del partido apuestan por una cogobernanza, es decir, cuando se trata de decisiones de importancia estratégica o ideológica se deben decidir entre la Ejecutiva y las agrupaciones locales. Así las cosas, ha lanzado un dardo a los socialistas reprochando que su líder gabellí, el ex alcalde Rafel Fernández, no diera un paso atrás para facilitar un gobierno municipal entre Més y PSOE, por ello, criticó se encuentran en la crisis que se encuentran.