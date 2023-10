Vecinos de las urbanizaciones de Bahía Grande y Bahía Azuil, en el municipio de Llucmajor, han protestado por la tala de varios pinos -algunos de ellos de más de 50 años de antigüedad- y han solicitado explicaciones al Ayuntamiento.

«Tenemos miedo de que sigan talando. No sabemos si lo van a seguir haciendo. Estamos preocupados por eso. No había motivos para eliminarlos de esta manera», expusieron desde la plataforma Agrupación de urbanizaciones, El Arenal y Llucmajor, que informaron de que, al menos cinco árboles, habían sido ya arrancados.

Consultado al respecto, fuentes del Consistorio llucmajorer, presidido por la alcaldesa Xisca Lascolas (PP), aseguraron que esta actuación en vías públicas de las urbanizaciones se debía a «motivos técnicos». Tras informar de que habían sido sólo dos los pinos talados, explicaron que la decisión se ha tomado para evitar posibles accidentes y caídas de peatones.

En este sentido, desde el Ayuntamiento se comunicó que las raíces de los árboles objeto de la actuación municipal habían levantado el pavimento, lo que representaba un peligro. El Consistorio señaló también que se reemplazarán los pinos talados, aunque todavía está por determinar qué tipo de árbol se plantará.

«Valor simbólico»

Una de las vecinas que han protestado explicó a este diario que el pino talado en la pequeña plaza delante de su casa tenía un «alto valor simbólico» para su familia. «Estaba en el centro de la plazoleta. Lo plantaron hace 50 años mi marido, ya fallecido, y mis hijos. Y ahora han venido y han arrancado el pino. Es una vergüenza. Si yo quiero quitar un árbol, el Ayuntamiento no me da permiso. Hace 50 años que lo plantaron. Le teníamos mucho cariño. No daba ningún problema el pino. Estaba en el centro de la plazoleta. Venía muy bien en verano», aseguraba esta vecina.

De acuerdo a la información proporcionada por la Agrupación de urbanizaciones, El Arenal y Llucmajor, el Ayuntamiento habría comunicado también a la propiedad de una zona privada que debe talar antes de diciembre de tala, si no quiere exponerse a una sanción municipal.

Necesidad de sombra

«No nos vamos a quedar tranquilos y denunciaremos donde sea necesario. Nos informaremos en Medio Ambiente para ver si tenían permiso para esa tala tan exagerada y agresiva, ya que todos buscamos sombra en pleno verano y no es justo que unos árboles tengan que pagar la mala praxis de algunos en el Ayuntamiento», indicaron desde la entidad ciudadana.