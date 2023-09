Sóller recibirá 600.000 euros para implantar zonas de bajas emisiones para aliviar el tráfico

Sóller percibirá una inyección de 600.000 euros de los fondos europeos Next Generation que servirán para impulsar el proyecto mediante el cual se crearán Zonas de Bajas Emisiones (ZBE) en diversas zonas del municipio que tendrán como finalidad aliviar el tráfico y mejorar la calidad del entorno urbano.

El concejal de Desarrollo Local, Josep Porcel, explicó que el proyecto comenzará a andar tan pronto el municipio tenga un nuevo plan de movilidad. De hecho, explicó que «será este plan el que determine qué zonas de Sóller pueden ser declaradas ZBE».

El proyecto fue impulsado en la pasada legislatura cuando Sóller ingresó en la Red Española de Ciudades Saludables. A partir de ahí, los técnicos del Ayuntamiento impulsaron un proyecto que pretende crear ZBE en algunas zonas del casco urbano. Estos espacios urbanos tienen como objetivo reducir las emisiones contaminantes de los vehículos, mejorar la calidad del aire, la salud, la población y la movilidad. En estas zonas, ya implantadas en grandes ciudades como Madrid y Barcelona, se restringe el tráfico rodado en función de la etiqueta ecológica de los vehículos.

Se trata de un punto que no acaba de gustar a Més per Sóller, ya que recientemente su portavoz, Laura Celià, señaló que «la solución al caos circulatorio de Sóller no se resuelve creando ZBE, puesto que ni los sollerics podrán utilizar su coche particular en los desplazamientos urbanos».

No obstante, Josep Porcel apuntó que su creación no será un hecho inmediato. El Ayuntamiento encargará la redacción de un nuevo plan de movilidad (el actual data del año 2008) con el fin de que los técnicos que los redacten señalen las zonas donde aplicar restricciones al tráfico rodado. El proyecto subvencionado por la Unión Europea también prevé otras acciones en Sóller encaminadas a reducir los atascos y, en general, la saturación que se registra en sus arterias de circulación durante los meses de temporada turística, precisó.