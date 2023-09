Cuando mi jefa me ordenó el viernes escribir esta sección y sin temas candentes sobre la mesa que pedían paso, me vi con muchas dificultades para encontrar uno solo que tuviera el mínimo interés. Se ve que nuestros políticos de part forana se han tomado muy en serio eso de las vacaciones de agosto que, por fin, se han terminado. Sin pretender dar lecciones a nadie, querida, creo que ya viene siendo hora de que nuestros gobernantes se pongan las pilas y empiecen a trabajar para que al menos justifiquen sus generosos sueldos que se han fijado ellos mismos. Esta semana repasé la galería de fotos del Govern y aparte de ver los modelitos que ha lucido la presidenta en sus encuentros de cortesía, no he visto nada de interés a excepción de lo del catalán en la sanidad pública, que no deja de ser un paripé de cara a la galería porque la falta de personal seguirá ahí. Con lo único que me quedo de esta aburrida semana es imaginarme la cara que se le debería haber puesto a nuestra directora si te hubiera visto encima del escenario haciendo un playback aquella noche de verano en una recóndita verbena de la part forana más profunda.

Desfent | Verbenas de pago y para mayores de 18 años

Querido, en tu repaso a la actualidad semanal te ha pasado por alto comentar el encuentro de las dos divas políticas por excelencia de esta tierra en la gala de Projecte Home. Eso sí, veo que te has acordado de dejar testimonio en esta sección de mi faceta artística nunca antes imaginada que en las fiestas patronales de mi pueblo me ha llevado a subirme a un escenario para participar en un playback. Eso me pasa por decir ‘sí’ sin pensar pero la verdad es que debo confesar que me lo pasé pipa. No és pagat lo que vaig riure. Así que como terapia a tu mala leche, te propongo montar un dúo a lo Pimpinela y recorrer los pueblos de la part forana en las próximas fiestas patronales que en Felanitx ya han dicho que la verbena de Sant Agustí será de pago y para mayores de 18 años ya que el lunes en el parque municipal fue un auténtico caos con jóvenes saltando las vallas. En fin, nada que comentar. Menos mal que ha terminado agosto y llega la rutina de septiembre, eso sí, que en mi caso arranca como no podía ser de otra manera con mi semanita pendiente de vacaciones. Au idò, salut!