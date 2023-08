En la DO Pla i Llevant celebran que la tormenta del domingo no afectara con granizo a las viñas. De hecho, sus viñedos no se han visto afectados. Explican que en la mayoría de viñas registraron unos 40 litros excepto las que están más hacia el norte que superaron los 60 litros. El problema principal, relatan, fue el barro acumulado que, sobre todo, el lunes trastocó los planes impidiendo salir a recolectar el fruto.

Eso sí, añaden que para las viñas la lluvia registrada el domingo ha servido para limpiar las cepas quitando el polvo acumulado. Asimismo, remarcan, que «las viñas que habían sufrido sed por la falta de agua, han aprovechado estas precipitaciones para beber y acumular agua», ha explicado el presidente de la DO Pla i Llevant, Antoni Benàssar.