Vendimia 2023: Las bodegas de Mallorca arrancan la campaña con previsión de aumentar un 10% la producción

La vendimia ya ha arrancado y ha empezado con buenas expectativas de calidad y de producción. De hecho, el presidente de la DO Pla i Llevant, Antoni Bennàssar, asegura que hay un poco más de uva en las cepas, por ello, levantan el telón de la campaña con la perspectiva de tener una producción «un poco más elevada» que otros años, un aumento que calcula que será de un 10%. En la misma línea se pronuncia la DO Binissalem: «Las previsiones de producción son buenas para esta campaña. Los viticultores coinciden en que hay más uva, y que presenta un estado sanitario muy bueno».

Es verdad, admite Bennàssar, que cada año el arranque de la vendimia se avanza un poco más debido al aumento de las temperaturas que «hace que la uva madure bien pero lo haga más deprisa». Explica que para un buen vino se necesita que la uva tenga azúcar y una cierta cantidad de acidez. «Estas dos combinaciones dan un compost que mantienen la calidad del vino. Con el aumento de la temperatura, sube el azúcar y baja la acidez. El viticultor debe encontrar el equilibrio para tener el mejor vino posible, por ello, en ciertas variedades como el Chardonnay o el Pinot Noir la vendimia se empieza antes». De hecho, reconoce, «no hay una norma». Unas bodegas ya han empezado, otras arrancarán la semana que viene y se prevé que la temporada de vendimia se prolongue hasta finales de septiembre. En la DO Binissalem explican que «las fechas de inicio son las habituales para las variedades de uva más tempranas como Chardonnay o Moscatel, pero este año la vendimia se ha iniciado con la variedad Syrah», una partida de uva destinada a la elaboración de un vino rosado, que entró en la madrugada de ayer en la Bodega Santa Catarina de Sencelles.

Vendimia simbólica en Can Majoral

«La campaña arranca bien porque lo importante es que la uva no se ha visto afectada por enfermedades como el mildiu», celebra Bennàssar que recuerda que las lluvias de mayo y junio cargaron la tierra de agua. «Ahora necesitamos el tiempo que hace», señala y explica que la bajada de las temperaturas nocturnas ha sido positiva. «La diferencia entre la temperatura diurna y la nocturna es buena para que la uva madure bien», concretan desde la DO Pla i Llevant que este jueves en las viñas de Son Roig de la bodega de Can Majoral celebran el inicio de la campaña 2023 con una vendimia simbólica de las primeras uvas y una cena a la que asistirán distintas autoridades.