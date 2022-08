Vendimia 2022: Uva de buena calidad

Uva de buena calidad para esta vendimia. Es verdad que la vendimia depende de muchos factores, por ello, cada añada es diferente. Esta, en concreto, ha estado marcada por las sucesivas olas de calor y la falta de lluvias. Así el presidente de la DO Pla i Llevant, Antoni Bennàssar, remarca que no se puede actuar directamente sobre estos factores así que es preciso establecer como respuesta «prácticas agrícolas adecuadas». «También debemos destacar que este año tenemos una uva muy sana, muy buena. Llega a las bodegas en muy buenas condiciones porque hemos tenido la suerte de que no ha habido enfermedades. Tanto el mildiu como el oidio no han aparecido, por ello, la uva es más buena». Y es que la añada de 2020 estuvo marcada por los ataques de mildiu «terribles». «La gente desconoce el motivo pero seguramente el hecho de que no haya habido enfermedades se debe al calor y a la falta de humedad que ha habido», razona. El resultado, resume, es que tenemos una uva sana porque no ha habido enfermedades.

Relacionadas Comienza la campaña de la vendimia en las bodegas de la DO Binissalem