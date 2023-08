Ya está bien de vacaciones, querida. Asúmelo de una vez: no nos ha tocado ni la pedrea en el reparto de sillones y despachos de prensa en las consellerias del nuevo Govern. Y nosotros que ya nos veíamos por ahí a estas fechas del calendario tomando el fresco a la sombra de Prohens. La verdad, nos hemos quedado con cara de idiotas, la misma que ponen muchos turistas que nos visitan que se pasan horas para hacerse una foto en el Caló des Moro con el único objetivo de publicarla en redes sociales o como aquellos que se pasean a las 3 de la tarde por la calle de la Luna de Sóller en plena ola de calor con cara de zombi. Son las cosas que nos traen este verano tan atípico en unas cosas y tan normal en otras. En Deià, cortan el agua porque no hay más y aquí en Sóller deshojamos la margarita para ver qué hacemos con el alud de visitantes que viene a diario. Pero mejor nos callamos y nos guardamos nuestra turismofobia para otra ocasión, porque los lumbreras de turno dirán que «hombre, que vivimos del turismo!». Frase mágica.

Desfent | Los colapsos llegan incluso a las piscinas

Querido debo confesar que puedo protagonizar un nuevo libro de Queridos mallorquines. Estamos a 6 de agosto y aún no he pisado la playa de Mallorca, además todo apunta que no lo haré porque el fin de semana que tengo libre seguramente cogeré barco para ir a la isla vecina. Después de mi mes de vacaciones, veo que un verano más todo sigue igual. Deià sin agua, gente con poques feines que madruga para ir al Caló des Moro y colapsos en Palma el día de mal tiempo. Lo que flipo es que la saturación también llegue a las piscinas municipales hasta tal punto que en Can Picafort se limite la entrada a solo residentes por las mañanas y se instaure un vigilante de seguridad o que en Marratxí se deba pedir cita previa. Después de la petición de la Local de Palma de que no cogiéramos el coche por los colapsos, solo falta que las autoridades nos pidan a los mallorquines abandonar la isla para que los turistas estén más a gusto sin la nosa de los residentes, pero claro aquí todo está permitido porque, como dices, vivimos del turismo.