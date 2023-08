A partir del viernes, Deià cortará el suministro de agua a grandes consumidores, además de a distintas zonas del municipio. Se trata de una medida que el alcalde Lluís Apesteguía ha anunciado esta tarde a través de un bando municipal y que se prolongará hasta que haya agua suficiente para garantizar el servicio. “No tenemos agua”, lamenta el alcalde que explica que, en estos momentos, el Ayuntamiento ya solo dispone de 170 toneladas diarias de agua de la Font des Molí, que está en decrecimiento constante mientras que el actual consumo es de 600 tonaladas diarias. “Es insostenible”, reconoce. Además, concreta que la vía de traer agua a través de los camiones cisterna también se agota porque la partida económica se está agotando. “Nos queda presupuesto por una semana y media”.

Detalla que Deià requiere una media de 18 camiones diarios. “Hemos estado en una situación peor pero la realidad es que se destinan unos 13.500 euros semanales a los camiones cisterna y la partida de 53.759 euros está prácticamente agotada, por ello, no podemos seguir asegurando el suministro a toda la población”, razona Apesteguia, que en el bando municipal detalla que la suspensión del servicio afectará a los grandes consumidores, a las viviendas diseminadas de la zona no urbana y a las zonas urbanas alejadas del núcleo de Deià como Son Bauçà, s’Empeltada, ses Coves de can Puigserver, la Cala y Llucalcari. En estas zonas, además de residir un número importante de población deianenca, también hay numerosas viviendas de alquiler vacacional.

El ayuntamiento de Deià ha lamentado “profundamente” esta situación. Apesteguia concreta que “el núcleo urbano de Deià tiene un consumo aproximado de 150 toneladas diarias y se puede garantizar, pero eso significa tener que cortar el suministro a los grandes hoteles, las viviendas de fora vila y a determinadas zonas urbanas. La alternativa es comprar agua, por ello, hemos alargado hasta el viernes a que la medida entre en vigor para dar unos días de margen a la población para que puedan comprar agua y que este hecho sea lo menos traumático posible”.

Medida drástica

El alcalde ha recordado que a lo largo de estos años al frente del Ayuntamiento no se había visto en la tesitura de tomar una medida tan drástica que ya se había aplicado en otras ocasiones. Además, recuerda que las restricciones anunciadas en el bando municipal del pasado 17 de julio siguen vigentes, por ello, se procederá a cortar el suministro a aquellas personas que hagan un consumo abusivo, es decir, que sea superior a 120 litros por persona y día. Así sigue prohibido llenar piscinas, el lavado de coches, terrazas o fachadas y regar jardines. “Los consumos abusivos e injustificados serán susceptibles de sanción, pudiendose retirar temporalmente el contador”, avisó en su momento el Ayuntamiento en el bando municipal.

Entre las medidas de ahorro de agua, se recomienda lavar la fruta y la verdura en un bol para luego usar el agua apara el riego. También se aconseja no lavar los platos con el grifo abierto y que las lavadoras y los lavavajillas estén a carga completa. No se deben descongelar alimentos con agua y se debe comprobar que no existen fugas de agua. Entre otros consejos de ahorro, se recomienda apostar por duchas y no baños, cerrar el grifo mientras uno se lava los dientes o recoger el agua del aire acondicionado para usarlo para el riego. Así, en sus redes sociales el Ayuntamiento ha compartido una imagen de la Font des Molí suplicando que el ahorro sea máximo.